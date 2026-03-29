Poncho De Nigris da explicaciones de su relación con la cuenta de Tía Paty: “Me apuñalaron por la espalda”

Poncho de Nigris se siente traicionado.

El influencer y empresario respondió a un mensaje en el que cuestionan su relación con la Tía Paty, cuenta de Instagram que se dedicaba a la extorsión y cuyos administradores fueron detenidos por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Poncho la tenía entre las cuentas que seguía en su perfil de Instagram, pero explicó que, igual que muchos otros influencers y famosos, eso fue resultado de un engaño.

En su cuenta de X, Poncho escribió:

“Nos engañó a todos. Subía cosas de la familia y era “conocido amigo” así como muchos que dicen serlo y después te apuñalan”.

Las polémicas de Poncho de Nigris

Poncho de Nigris ha estado en medio de varias polémicas tormentosas después de Ring Royale, el evento de boxeo de exhibición que fue un éxito de público y redes pero al mismo tiempo le ha generado varías críticas.

Poncho ahora decidió aclarar cuál es el vínculo que tiene con la administradora principal de la mencionada cuenta.

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Nos engañó a todos. Subía cosas de la familia y era “conocido amigo” así como muchos que dicen serlo y después te apuñalan como el cara de sapo asiático. https://t.co/pvGSgHotl2 — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) March 28, 2026

En un mensaje previo, que se refirió no solamente a este caso sino a las otras polémicas en las que se ha visto involucrado y una de las cuáles se relaciona con Ring Royale, Pocho escribió:

“Ya no puedes confiar en nadie, hay muchos pájaros en el alambre. Se vale equilibrar, pasarla bien después de trabajar toda la semana trabajando al millón”.

Poncho asegura que a partir de ahora se enfocará en la producción y organización de la segunda edición de Ring Royale.