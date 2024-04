Poncho de Nigris culpó públicamente a su esposa por los rumores de separación que enfrentaron: "¿Esto es lo que querías?”

En febrero pasado, el matrimonio de Poncho de Nigris y Marcela Mistral estuvo en el ojo del huracán, luego de que surgieran distintas versiones sobre un posible distanciamiento. Los rumores surgieron como consecuencia de un video que la pareja publicó en redes, mismo en el que internautas aseguraron que la presentadora lucía “molesta” y “decepcionada”.

Aunque estas especulaciones quedaron atrás poco después, para Poncho parece haber sido un tema que le causó conflicto, especialmente porque ante los ojos de sus seguidores, él parecía ser el culpable. Es así que ahora que está claro que se trató de un malentendido, De Nigris reveló que enfrentó directamente a Marcela, en un intento de averiguar si de alguna manera sus acciones habían sido intencionales.

Poncho de Nigris reveló que la última polémica en torno a su matrimonio sí le afectó

Durante su reciente visita al podcast “Fuera de contexto”, Poncho de Nigris compartió cómo fueron las semanas posteriores a la noticia de que supuestamente Marcela Mistral tenía intenciones de terminar con su matrimonio. Ahí, el presentador dijo que inevitablemente surgieron varias discusiones con la madre de sus hijos, mismas que aumentaron la tensión que existía debido a que él tuvo que pasar cerca de un mes fuera de su casa para grabar un proyecto.

“Se hizo viral que ya no me quería, que se quería divorciar. Entonces le dije: ‘’¿tú intención era que pasara esto?, ¿para qué?”, compartió el regiomontano, para luego añadir que también le reprochó que, a sabiendas de cómo se manejan las cosas para una pareja pública, su esposa no haya tratado de disimular si tenía algún conflicto con él.

Finalmente, Poncho explicó que esta controversia lo llevó a replantearse uno de los proyectos que tenían en conjunto, el cual optó por pausar indefinidamente para evitar nuevos problemas en su matrimonio. “A raíz de eso, lo platiqué con ella y ya no vamos a hacer ningún podcast”, reveló.