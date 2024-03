Poncho de Nigris ataca a Sergio Mayer: “Eres el nuevo Alfredo Adame” y le lanza advertencia

Parece que el famoso y viral “Team infierno” que surgió de la primera temporada de La Casa de los Famosos México llegó a su final. Y es que los problemas entre varios de sus integrantes sobre todo por la guerra de Sergio Mayer contra Wendy Guevara y Poncho de Nigris, está que arde.

Y es que los dimes y diretes entre los tres exparticipantes del reality show no han cesado desde que comenzó la polémica semanas después que terminó el programa en 2023.

El conflicto entre Sergio y Poncho se originó luego de que Mayer señalara al regiomontano como el responsable de filtrar un contrato que él habría buscado que Wendy Guevara le firmara, pero ella se negó.

Otra vez, Sergio arremetió contra Poncho y lo descalificó abiertamente ante la prensa: “Qué experiencia puede tener porque cobre el 5% de una pastelería por decir que es de él, ¿qué ha hecho como empresario? no ha generado un empleo, no ha traído a un artista. Él me traicionó hace diez años estando en Solo para mujeres, se vendió como piel caliente”, dijo.

Poncho de Nigris no se quedó callado y en una reciente entrevista en el programa HOY, no dudó en responderle.

“No quiero que me relacionen con él porque me afectan mis negocios, mis campañas y mi imagen. Él es un trepador, que se dedica de estar hablando de las personas para mantenerse vigente. Es el nuevo Alfredo Adame de México, ya está chisqueado y es un corrupto”, expresó con contundencia.

El team Infierno tuvo que posponer su show en Guadalajara de último minuto. (Instagram @teaminfiernocdmx)

Pero eso no fue todo, añadió que Sergio lo que tiene es que “le está pegando en el ego que le han ganado en todo”. “Hasta en La Casa de los Famosos le gané", comentó.

Finalmente advirtió que si Sergio sigue hablando de él, podría proceder a tomar acciones legales contra él.