Suscríbete
Síguenos en:

Chuy Lizárraga

Capibaras.jpg
Famosos
¡Pleito en Tour Capibaras! ‘El Coyote’ se va contra Chuy Lizárraga y hasta ‘le mienta la m4dr3’ a Julio Preciado
La gira amistosa de los cantantes ha sumado acusaciones, reclamos y gritos en el escenario.
Junio 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez