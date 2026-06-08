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Chuy Lizárraga
Famosos
¡Pleito en Tour Capibaras! ‘El Coyote’ se va contra Chuy Lizárraga y hasta ‘le mienta la m4dr3’ a Julio Preciado
La gira amistosa de los cantantes ha sumado acusaciones, reclamos y gritos en el escenario.
Junio 08, 2026
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Ericka Rodríguez