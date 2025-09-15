Pleito de los Aguilar escala a nuevo nivel: se echan habladas y verdades

“¿Acabas de ver la pelea esa del ‘Canelo’ con Terence Crawford, güey? Así te meto una put*za, carnal”.

Cada día surge una nueva noticia sobre la familia Aguilar. Parece que nadie le apuesta a la prudencia y al cariño. Y es que las declaraciones y pleitos ya escalaron a otro nivel donde ya hay hasta amenazas.

Fue durante su más reciente presentación cuando Leonardo se refirió públicamente a su hermano Emiliano. Inició su intervención con un tono relajado y una “broma” al anunciar que “les voy a cantar un rap, ¿están listos?”, aclarando inmediatamente que no se identificaba con “ese Aguilar” y haciendo referencia directa a su hermano, quien adoptó el rap como género principal en su carrera.

Luego dijo que lo respeta y lo ama, y que le alegra “su triunfo y su éxito”.

“Y que quede claro, ojalá esto se viralice en algún lugar, porque se viraliza pura estupidez. Yo adoro y lo amo con todo mi corazón, me alegra su triunfo y su éxito, de verdad se los juro. Los mitoteros son los medios de comunicación, no nosotros. Nosotros somos familia aunque parece que no... Nos sentamos en la mesa y somos familia “, se refirió entonces a su hermano mayor.

Y añadió: “¿Cómo no me va a alegrar que le vaya bien a cualquier Aguilar? Un aplauso para mi hermano, por favor. Para mi prima y para mi cuñado”, comentó.

La respuesta de Emiliano y las amenazas

Sin embargo, el fragmento del discurso de Leonardo se difundió rápidamente y no tardó en llegar a Emiliano, quien no dudó en responderle con enojo y advirtiéndole que “le bajara de huev*s”.

“Y haces que la gente se ría de mí cuando ya le había bajado, pero sigues p*nche perro bien bravo, así que sobres, ahí tienes mi número, toda esa familia tiene mi número. No sean c*los y díganmelo personalmente por mensaje y todo por el p*nche circo que traen ustedes. Aquí ando bien firme”, se lee en el video que compartió Emiliano sobre la presentación de su hermano.

Y las imágenes, el rapero le advirtió: “¡Leonardo, bájale de h*uevos, perro. A mí no me estés tirando enfrente de todos en un concierto”.

El enfrentamiento verbal escaló cuando Emiliano, empleó comparaciones con combates de boxeo para intensificar su advertencia: “¿Acabas de ver la pelea esa del ‘Canelo’ con Terence Crawford, güey? Así te meto una put*za, carnal”, expresó visiblemente enojado.

La discusión evidenció el distanciamiento entre ambos, que en ocasiones anteriores ya había salido a la luz, como sucedió días atrás cuando Emiliano responsabilizó a su hermano de haber publicado un meme hace unas semanas, donde se utilizaba la imagen del perro de la familia para compararlo.

Vuelve la tía Marcela y reacciona a las amenazas

Marcela Rubiales, media hermana de Pepe Aguilar, volvió a intervenir en la controversia familiar para reprochar la actitud de Emiliano y defender a Leonardo.

La intervención de Rubiales aparentemente buscaba frenar la escalada de tensiones, pero terminó haciendo duras críticas contra el hijo mayor de Pepe, a quien acusó de ser un mal hijo y de buscar notoriedad.

“Crees que porque vas a cantar ‘Lamberto Quintero’, ya le haces homenaje a tu abuelito, hazle homenaje siendo una buena persona, agradecido. Deja la amargura y el resentimiento que tienes, ya cállate, deja de hablar de tu familia, haz tu trabajo, sube por ti mismo no por ellos, no por el morbo no por el odio y no me interesan los cinco minutos de fama. Me duele que seas así, me duele mucho”, escribió la también cantante.

Y luego también defendió la integridad de Leonardo negando que sea “cobarde” y destacando que es un “buen hijo” que evita involucrarse en problemas. Reconoció que ambos hermanos han tenido experiencias de vida distintas, pero subrayó que Emiliano siempre tuvo la oportunidad de mantener una buena relación familiar, aunque no la aprovechó.

En sus palabras: “Leonardo no es cobarde, pero no se va a garrar a trancazos contigo; es un buen muchacho, buen hijo. Tienes razón le tocó otra vida y tú pudiste y puedes ser feliz al lado de tu padre, pero tú no quieres y a mí no me digas cosas porque yo conozco la historia”, sentenció.

Finalmente dijo que “hasta sus abuelos” se sentirían muy mal por la forma en que Emiliano ofende a su familia. Sin embargo, la respuesta llegó pronto también para Rubiales, a quien según el rapero “hemos hablado 40 minutos en toda mi vida”. Al tiempo le pidió que no se meta, que deje que Leonardo se defienda solo.