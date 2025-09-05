¿Por qué Pepe Aguilar no conoce a su nieta? Emiliano Aguilar le responde

La hija de Emiliano Aguilar tiene dos años y ha quedado en medio de la batalla de los Aguilar.

Emiliano ha sido acusado de desentenderse de su hija, tanto emocional como económicamente; es decir, que ha repetido el comportamiento que su papá Pepe Aguilar tuvo con él.

Christian Nodal, aseguró en una conversación privada que Emiliano decidió hacer pública, que la ex pareja de Emiliano fue a buscarlo para pedirle dinero, ya que él no cumple con la pensión.

El hijo de Pepe lo niega y asegura que él sí es un padre responsable.

“No somos iguales”, ha dicho en esta y otras ocasiones en las que señala que su papá y sus hermanos buscan acusarlo falsamente.

La llamada de la reconciliación

En entrevista con Televisa Espectáculos, el hijo mayor de Pepe ofreció su verdad sobre lo que ha pasado durante los dos años recientes y la razón por la que abuelo y nieta no se conocen.

Pepe Aguilar aseguró recientemente que es su hijo el que no ha querido ni permitido que él conozca a la niña.

Emiliano respondió que es falso y que lo que pasó fue que Pepe jamás ha tenido el interés de acercarse para pedirle que conozca a su hija.

“Escuché la entrevista en la que dijo que yo no dejaba que él viera a mi hija; yo nunca he dicho eso”.

De hecho, aseguró que esa reunión de abuelo y nieta sería posible con una simple llamada telefónica.

“Nunca ha habido un acercamiento para verla. Por más enojados que estemos, si mi papá me habla y me dice: sabes qué, quiero conocer a mi nieta, la llevo, a lo mejor no voy yo, pero la llevo”.

Sin embargo, es tajante cuando se le pregunta sobre la posibilidad de una reconciliación con su familia

“Ahorita no, gracias”

