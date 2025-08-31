Tras burla de los Aguilar, Emiliano contraataca: “Qué bonita familia de perros”

Luego de la entrevista de Pepe Aguilar donde habló de la madre de Emiliano Aguilar, el joven salió a defenderla y a soltar la sopa sobre los tratos que recibía de parte de su familia, y tal como lo prometió, eso fue apenas el inicio.

Si bien Emiliano se ha mostrado firme en desenmascarar a su padre y sus hermanos, la bomba explotó cuando, en la cuenta de Instagram del Gordo Aguilar, el perro “hijo consentido” de Pepe Aguilar publicó una imagen.

Aunque la publicación ya está eliminada, lo dijo todo. Pusieron al perro con un escenario idéntico al que Emiliano Aguilar utilizó para uno de sus videos. La burla no fue bien tomada por el público, y fue tal el escarnio, que prefirieron borrar la foto del perfil que cuenta con 128 mil seguidores.

El fondo de la foto hace evidente referencia a los videos de Emiliano:

Así que Emiliano Aguilar reaccionó

En sus historias de Instagram, Emiliano recriminó a sus familiares por borrar la foto del perro.

"¿Por qué borraron la foto del perro insultándome? Qué pinches pocos huevos. Definitivamente somos de diferente madera”.

Sin miedo a nada, Emiliano agregó una publicación para contraatacar, donde escribió:

UN SALUDO A MIS FANS #1 QUE BONITA FAMILIA DE PERROS DE NADIE ME VOY A DEJAR ME VALE QUIEN SEA PURO PINCHE #TIJUANA ALV NETA CREEN QUE ME VOY A QUEDAR CALLADO AQUÍ LOS (emojis de huevo) ESTÁN BIEN PUESTOS”

“Tienes nuestro apoyo”, “Qué perra foto"; “Que se aguanten cada vez que quieren decir algo o dar una indirecta lo hacen por medio de la página del perrito”, escribieron los seguidores de Emiliano.

