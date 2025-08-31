Suscríbete
Tras burla de los Aguilar, Emiliano contraataca: “Qué bonita familia de perros”

“Aquí los huevos están bien puestos... Somos de diferente madera”, ha escrito el hijo de Pepe Aguilar.

August 31, 2025 • 
MrPepe Rivero
El perro ‘Gordo’, de Pepe Aguilar, apareció con un fondo similar al que Emiliano ha utilizado en sus videos.

Luego de la entrevista de Pepe Aguilar donde habló de la madre de Emiliano Aguilar, el joven salió a defenderla y a soltar la sopa sobre los tratos que recibía de parte de su familia, y tal como lo prometió, eso fue apenas el inicio.

Si bien Emiliano se ha mostrado firme en desenmascarar a su padre y sus hermanos, la bomba explotó cuando, en la cuenta de Instagram del Gordo Aguilar, el perro “hijo consentido” de Pepe Aguilar publicó una imagen.

Aunque la publicación ya está eliminada, lo dijo todo. Pusieron al perro con un escenario idéntico al que Emiliano Aguilar utilizó para uno de sus videos. La burla no fue bien tomada por el público, y fue tal el escarnio, que prefirieron borrar la foto del perfil que cuenta con 128 mil seguidores.

El fondo de la foto hace evidente referencia a los videos de Emiliano:

Así que Emiliano Aguilar reaccionó

En sus historias de Instagram, Emiliano recriminó a sus familiares por borrar la foto del perro.

"¿Por qué borraron la foto del perro insultándome? Qué pinches pocos huevos. Definitivamente somos de diferente madera”.

Sin miedo a nada, Emiliano agregó una publicación para contraatacar, donde escribió:

UN SALUDO A MIS FANS #1QUE BONITA FAMILIA DE PERROSDE NADIE ME VOY A DEJAR ME VALE QUIEN SEAPURO PINCHE #TIJUANA ALVNETA CREEN QUE ME VOY A QUEDAR CALLADOAQUÍ LOS (emojis de huevo) ESTÁN BIEN PUESTOS”

“Tienes nuestro apoyo”, “Qué perra foto"; “Que se aguanten cada vez que quieren decir algo o dar una indirecta lo hacen por medio de la página del perrito”, escribieron los seguidores de Emiliano.

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
