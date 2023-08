Platanito en peligro de salud: Cambia radicalmente para salvarse

Héctor Verduzco “Platanito” dio un cambiazo: bajó nota blemente de peso, y aunque podría especularse que se debió a una cuestión estética, reveló a TVyNovelas las razones.

“Ya son 17 kilos abajo, y todo fue por motivos de salud. Después de estar al filo de la muerte por COVID, no he dejado de checarme y salí prediabético; a raíz de eso fui a consultar a mi doctor y me dijo que me urgía una dieta inmediata, a lo cual accedí”.

“Me han costado muchos los postres”

Más que someterse a una dieta, aprendió a comer: “Fui con un gastroenterólogo y resaltó lo importante que es también el ejercicio, cosa que nunca había practicado. Me puse a nadar, principalmente, a eliminar de mi dieta grasas, cero pan, cero carbohidratos... Una dieta a base de proteínas y de comer lo que se debe. Ahí empecé a bajar y a acostumbrarme a hacer ejercicio”.

Los cambios alimenticios suelen llevar su carga de sacrificio, y Sergio nos platica cuál fue: “Me han costado mucho los postres; soy súper azucarero y ha sido muy difícil eliminarlos. Pensé que las grasas me costarían mucho trabajo y no, el azúcar es por la que sufro mucho todos los días”.

Ahora, su estilo de vida ha cambiado por completo, pues el ejercicio y la correcta forma de alimentarse son parte de su cotidianidad: “Lo único que no me dio flojera hacer fue nadar, por eso empecé poco a poco y fui a más, hasta que agarré un ritmo y estilo de vida. No sólo se fueron 17 kilos: en mis estudios clínicos también se fue la prediabetes”.

Siempre ocurrente, Platanito cuenta las bondades de la pérdida de peso que ha te- nido en los últimos meses: “Lo principal es que ya me la veo (risas). Además de mi salud, es mi futuro; ya tengo 51 años, ya no soy el chavito de antes. Estoy a poco de entrar a la tercera edad, van a venir achaques y complicaciones en tu salud, y si no estás bien, no vas a aguantar nada”. Además de los estudios clínicos, asegura que los consejos de su madre fueron fundamentales: “Tuve temor de las palabras del médico; mi mamá es diabética, y ella misma me lo advirtió: ‘No permitas llegar a esa enfermedad”.

El doctor fue claro: ‘Hay dos noticias: una buena y una mala. La mala es que eres prediabético, y la buena es que eres prediabético, estás en la línea. Tú decides si te vas para delante o para atrás’, me apliqué y mira, bendito Dios, me siento bien y con salud”.

Sin demanda

Sobre la supuesta demanda interpuesta por el padre de Debanhi Escobar, la joven víctima de feminicidio en Monterrey el año pasado, asegura que no existió tal:

“Sí me notificó la CONAPRED, mis abogados contestaron, pero no hubo nada en que esa dependencia tuviera que intervenir, porque es un organismo encargado de actuar cuando nomás te vas a un género y no respetas al otro; la igualdad, la equidad... En ningún momento hubo ese tema. Yo simplemente conté un chiste, me pidieron una disculpa; la ofrecí porque se hizo muy grande todo eso, pero luego querían otra y luego otra, y dije: ‘¡No, ya hice una!’. Querían que fuera a tomar un curso, yo estudié y ya lo que aprendí, ya para qué”.