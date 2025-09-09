Piqué “jamás le pidió matrimonio” a Clara Chía pese a fuertes rumores de compromiso

La prensa internacional se apresuró al dar a conocer no solamente que Shakira y Antonio de la Rúa se estarían dando una segunda oportunidad en el amor, sino que también Gerard Piqué y Clara Chía se habían comprometido.

Los rumores crecieron cuando en su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran Tour’, particularmente en su última fecha en México, De la Rúa estuvo al lado de Shakira, incluso conviviendo con sus hijos.

Sobre el escenario, la colombiana contó con la presencia de Belinda y entre las primeras filas, se hizo presente el empresario argentino: su expareja y gran amor por más de una década. Pero eso no fue todo, pues las cantantes entonaron ‘Día de enero’, tema que fue compuesto por Shakira para Antonio.

Pero esta no sería la primera vez que son captados juntos, pues unas semanas atrás fueron captados en San Diego, California, cenando junto a los hijos de la intérprete, Milán, de 12 años, y Sasha, de 10. Además estaba Totino, el hermano de la cantante.

En otro de sus conciertos en México, envío una dedicatoria a De la Rúa, expresando: “Esta canción es para esos amigos que están ahí para siempre”.

Otro gesto que llamó la atención fue cuando en uno de sus recitales en Argentina, la colombiana invitó a la hija de Antonio, Zulu, de 12 años, a caminar con ella para hacer su entrada magistral.

La noticia de su reconciliación sigue en el aire, pues ninguno de los dos ha confirmado si volvieron, pero no así con respecto a Piqué Y Clara, pues el paparazzi Jordi Martin alzó la voz y aseguró que es falso el compromiso de matrimonio.

Según expuso el fotógrafo de ‘El Gordo y La Flaca’, “gente cercana a Piqué” le habría confirmado que entre los planes del exfutbolista y empresario no está llegar al altar.

“Gente cercana a Piqué, gente de su máxima confianza, me desmienten por completo esta noticia. Podemos desmentir la noticia de que Gerard Piqué habría pedido matrimonio a Clara Chía”, señaló en su canal de YouTube.

“Me dicen que Piqué, de su propia boca, dijo: ‘Yo nunca me voy a casar’. Y realmente esas palabras cogen fuerza porque en los 12 años que estuvo con Shakira jamás le pidió matrimonio y jamás pensó en pasar por el altar con ella”, agregó, atribuyendo estas palabras a los “amigos” y al “entorno máximo” del empresario.

Martin también habló del supuesto embarazo que habría tenido Clara Chía y a la supuesta ruptura de la pareja, meses atrás.

“A mí el entorno de Piqué me lo desmiente por completo, señores, me dicen que es rotundamente falso (el embarazo)”.

“Hace unos meses, mi compañera Adriana Dorronsoro, compañera que trabaja en Telecinco, dijo en su programa que Piqué y Clara Chía habrían roto. Rápidamente esa noticia corrió a nivel mundial… y yo rápidamente también me puse en contacto con el entorno de Piqué y me desmintieron por completo esa noticia, me dijeron que la relación iba bien, que Piqué estaba enamorado, que sí que es cierto que habían discutido en los últimos meses… pero de ahí a una ruptura habría un trecho muy grande”, sentenció.