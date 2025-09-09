Suscríbete
Famosos

Piqué “jamás le pidió matrimonio” a Clara Chía pese a fuertes rumores de compromiso

Medios internacionales destacaban que el exfutbolista Gerard Piqué había pedido la mano de su novia y que Shakira ya estaba enterada.

September 09, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Gerard Piqué y Clara Chía.jpg

Rumores de truene, embarazo y matrimonio están alrededor de la pareja.

Instagram @3gerardpique

La prensa internacional se apresuró al dar a conocer no solamente que Shakira y Antonio de la Rúa se estarían dando una segunda oportunidad en el amor, sino que también Gerard Piqué y Clara Chía se habían comprometido.

Los rumores crecieron cuando en su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran Tour’, particularmente en su última fecha en México, De la Rúa estuvo al lado de Shakira, incluso conviviendo con sus hijos.

Sobre el escenario, la colombiana contó con la presencia de Belinda y entre las primeras filas, se hizo presente el empresario argentino: su expareja y gran amor por más de una década. Pero eso no fue todo, pues las cantantes entonaron ‘Día de enero’, tema que fue compuesto por Shakira para Antonio.

Pero esta no sería la primera vez que son captados juntos, pues unas semanas atrás fueron captados en San Diego, California, cenando junto a los hijos de la intérprete, Milán, de 12 años, y Sasha, de 10. Además estaba Totino, el hermano de la cantante.

En otro de sus conciertos en México, envío una dedicatoria a De la Rúa, expresando: “Esta canción es para esos amigos que están ahí para siempre”.

Otro gesto que llamó la atención fue cuando en uno de sus recitales en Argentina, la colombiana invitó a la hija de Antonio, Zulu, de 12 años, a caminar con ella para hacer su entrada magistral.

La noticia de su reconciliación sigue en el aire, pues ninguno de los dos ha confirmado si volvieron, pero no así con respecto a Piqué Y Clara, pues el paparazzi Jordi Martin alzó la voz y aseguró que es falso el compromiso de matrimonio.

Según expuso el fotógrafo de ‘El Gordo y La Flaca’, “gente cercana a Piqué” le habría confirmado que entre los planes del exfutbolista y empresario no está llegar al altar.

“Gente cercana a Piqué, gente de su máxima confianza, me desmienten por completo esta noticia. Podemos desmentir la noticia de que Gerard Piqué habría pedido matrimonio a Clara Chía”, señaló en su canal de YouTube.

“Me dicen que Piqué, de su propia boca, dijo: ‘Yo nunca me voy a casar’. Y realmente esas palabras cogen fuerza porque en los 12 años que estuvo con Shakira jamás le pidió matrimonio y jamás pensó en pasar por el altar con ella”, agregó, atribuyendo estas palabras a los “amigos” y al “entorno máximo” del empresario.

Martin también habló del supuesto embarazo que habría tenido Clara Chía y a la supuesta ruptura de la pareja, meses atrás.

“A mí el entorno de Piqué me lo desmiente por completo, señores, me dicen que es rotundamente falso (el embarazo)”.

“Hace unos meses, mi compañera Adriana Dorronsoro, compañera que trabaja en Telecinco, dijo en su programa que Piqué y Clara Chía habrían roto. Rápidamente esa noticia corrió a nivel mundial… y yo rápidamente también me puse en contacto con el entorno de Piqué y me desmintieron por completo esa noticia, me dijeron que la relación iba bien, que Piqué estaba enamorado, que sí que es cierto que habían discutido en los últimos meses… pero de ahí a una ruptura habría un trecho muy grande”, sentenció.

Shakira Gerard Piqué Clara Chía
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Daniela-Luján-Mariana-Botas.jpg
Famosos
Daniela Luján pone tremenda regañada a Mariana Botas: “Te metiste en camisa de 11 varas a lo pend…”
September 09, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Escorpión-dorado-Adrián-Marcelo.jpg
Famosos
‘El Escorpión Dorado’ prefiere perder dinero y seguir su venganza contra Adrián Marcelo
September 09, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
vota-casa-famosos.jpg
Famosos
Atardecer, Crepúsculo o Eclipse: VOTA por el nuevo nombre de la habitación en La Casa de los Famosos México
September 09, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Marcela-Rubiales-Emiliano.jpg
Famosos
Marcela Rubiales defiende a su hermano Pepe Aguilar y se lanza contra Emiliano: “Dedícate a trabajar”
September 09, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Lola-Doll.jpg
Viral
Influencer Lola Doll en estado crítico; fue atacada a balazos afuera de su casa
Cuerpos de emergencia dieron a conocer que la joven está hospitalizada tras recibir impactos de bala.
September 09, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Pepe-Aguilar-Emiliano.jpg
Famosos
Emiliano reprocha indiferencia a Pepe Aguilar: “un vato quiere el amor de su padre”
El hijo mayor del cantante reveló por qué se alejó de él.
September 09, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
guana en el confesionario.jpg
Famosos
Guana decidió cerrar Cuarto Noche en La Casa de los Famosos México: ¿Cómo votar por el nuevo nombre?
La historia cambia en el reality show tras la salida de Facundo.
September 08, 2025
 · 
MrPepe Rivero
facundo-rating-casa.jpg
Famosos
¿Cuántos millones vieron eliminación de Facundo de La Casa de los Famosos México?
El reality show sigue siendo lo más visto de la televisión dominical.
September 08, 2025
 · 
TVyNovelas