Peso Pluma triunfa en los Grammy y gana su primer galardón.

Les guste o no, sea de su agrado o no, Peso Pluma sigue haciendo historia dentro de la música regional mexicana y eso no tiene discusión.

Hassan Emilio Kabande Laija, como es su nombre real, logró a los 24 años, llevarse su primer premio Grammy, en su primera nominación también en los premios anglos, celebrados este domingo 4 de febrero en Los Ángeles.

Previo a la ceremonia oficial en el Crypto.com Arena, Peso Pluma fue galardonado en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana por su disco “Génesis”.

Ni el cantante ni su equipo recibió el galardón en el acto transmitido a través de las redes sociales. El álbum que ha sido un éxito en las plataformas digitales de reproducción musical, tiene 17 temas, varios a dueto con otras estrellas del regional mexicano como Natanael Cano y Eladio Carrión.