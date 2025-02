Pepe Magaña ahora vende antojitos: ¿Dónde está su local “Las Flautas del Cachún Cachún ra-ra”?

Pepe Magaña lleva décadas en la actuación, pero decidió recordar una de las épocas de mayor fama con el programa “Cachún Cachún Rá-Rá” al nombrar de esa forma su nuevo negocio.

“Las flautas del Cachún” es el nombre de su emprendimiento, donde Pepe Magaña vende quesadillas, flautas, chilaquiles y más. El horario de atención es de 12 del día a 10 de la noche.

Así, Pepe se suma a la lista de actores que optan por emprender negocios paralelos a su carrera artística. Hay quienes tienen salones de fiestas, restaurantes, gimnasios y otros que hasta han conducido Uber.

Magaña apostó por un negocio con precios populares y antojitos mexicanos. Los comensales pueden pedir orden de chilaquiles en 65 pesos y por ese mismo precio, una orden de tres flautas. Los refrescos están en 20 pesos.

“Las flautas del Cachún” se ubican en la esquina de Lago Trasimeno y Lago Mayor en la colonia Peralitos, cerca de Metro San Joaquín, en CDMX.

Pepe Magaña padece una enfermedad progresiva

En 2012 una noticia le cambió la vida a Pepe Magaña; ese año fue diagnosticado con distrofia muscular, una enfermedad que causa debilidad y pérdida progresiva de la masa muscular.

Al principio este mal lo afectó en el rostro, donde perdió movimiento, pero al día de hoy, aseguró, lleva controlado el padecimiento: “Mi enfermedad ahí va, cada vez echo más para adelante; yo para atrás ni para agarrar vuelo, todo siempre hacia adelante. Lo que tengo no tiene cura, pero no por eso me voy a ir para atrás, eso nunca. De mí dependen muchas personas: mis hermanos, mi hermana, entonces no puedo retroceder. Dios y la Virgen de Guadalupe están conmigo siempre”.

El comediante del icónico programa ¡¡Cachún, Cachún, ra-ra!! reconoció que la vida lo ha puesto a luchar con la mayor de las garras y nada lo ha vencido:

“Es dura la responsabilidad que me tocó, pero tengo que echarle ganas, toda la familia nos apoyamos”.

“Yo no sé de dónde saco la fortaleza, pero hay muchas cosas que me mantienen: mi hija, las ganas de vivir, de hacer algo nuevo, de producir, de estar en un foro… Cuando estoy arriba de un escenario es un momento muy bello, para mí es lo más placentero porque hay pasión, amor, terquedad y coraje; hay muchas cosas en el escenario, y eso me da fuerza”, nos dijo hace unos años.