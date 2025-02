Alejandro Fernández habló de su vasectomía y reveló que analiza la posibilidad de tener otro hijo: ‘Es reversible’

De esta forma, el cantante se unió a la larga lista de celebridades como Yordi Rosado y Aleks Syntek que optaron por “cerrar la fábrica” para ya no tener descendencia en una decisión que, aseguró la mayoría, fue tomada para darle una mejor calidad de vida a su familia.

Ahora, ya con 53 años y toda una vida en los escenarios como uno de los máximos exponentes de la música ranchera, Alejandro Fernández reveló que tal vez podría operarse para tener un bebé con Karla Laveaga, su actual novia.

TE PUEDE INTERESAR:

¿QUÉ DIJO ALEJANDRO FERNÁNDEZ DE SER PAPÁ A LOS 53 AÑOS?

Este miércoles 19 de febrero, Alejandro Fernández se sinceró en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante y aceptó que, aunque hace más de 20 años se realizó la vasectomía, sí contempla la opción de entrar al quirófano otra vez para tener otro hijo ya que este proceso sí es reversible.

“Estamos pensando eso... lo estamos platicando, puede ser una posibilidad”

El hijo de Vicente Fernández habló sobre su paternidad y aceptó que, debido a las presiones de su carrera, nunca pudo disfrutar a sus hijos como hubiera querido ya que sólo le tocaron, como él mismo lo reveló, “los momentos bonitos, de vacaciones” de los niños; sin embargo, aceptó que ellos son su principal motivación.

“Oye, la fábrica está cerrada, ¿no va a haber un hermanito para estos niños tan solicitados?”, preguntó Gustavo Adolfo Infante de buen humor y, aunque Alejandro se mostró cauto, dejó abierta la posibilidad.

“No sé, estamos pensando eso... lo estamos platicando, puede ser una posibilidad pero no sé, después de la situación que tuve -'me corté los cables'-, es reversible pero yo ya tengo 25 años que me la hice, entonces no sé si... si sirvan”, expresó el cantante entre risas.

¿CUÁNTOS HIJOS TIENE ALEJANDRO FERNÁNDEZ?

Alejandro Fernández, nacido un 24 de abril de 1971 y quien está a punto de llegar a los 54 años, tiene 5 hijos, todos ellos dedicados a la música de una u otra manera: