Pepe Aguilar rompió el silencio y se manifestó ante el infame rumor de una muerte en su familia

Luego de las numerosas polémicas a las que ha estado expuesto durante los últimos meses, todo parece indicar que Pepe Aguilar ya aprendió cómo “domar” los malos comentarios. Así lo demostró con un llamativo video, en el que además de que dejó ver cómo está pasando los primeros días del 2025, también aprovechó para hacerle frente a las teorías que señalaron el fallecimiento de un ser querido.

Pepe Aguilar desmintió la muerte de un integrante de su familia: VIDEO

Mediante un video posteado directamente en su cuenta de Instagram, Pepe Aguilar evidenció que, contrario a todo lo que se dice, él está viviendo tranquilamente en su rancho. Asimismo, negó que el “Gordo”, su simpatico perro pug haya muerto y hasta presumió lo bien que la pasan cuando están juntos, sobre todo porque son inseparables.

“En la alberca con un compa hace unos días: “Gordo El Pug Aguilar”, (que ya lo habían matado en las tan confiables redes sociales”, escribió el patriarca de la dinastía, mostrando que ha aprendido a no tomarse tan en serio todo lo que se dice de ellos en internet.

Precisamente para contrarrestar estos ataques, hace unas semanas Pepe Aguilar decidió inaugurar su propia oficina de prensa, con el fin de desmentir fake news. Uno de sus últimos movimientos fue dedicado a la supuesta amante de Christian Nodal, a quien expusieron por inventar toda su relación con el sonorense y manipular conversaciones para fingir que está hablando con Ángela Aguilar.

¿Qué dijo Majo Aguilar de Pepe y Ángela? Así expuso sus diferencias familiares

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, Majo Aguilar publicó un video en el que manifestó su postura ante todos los escándalos en los que se ha visto envuelta su familia durante los últimos meses, en especial a partir de que Ángela Aguilar anunció su relación con Christian Nodal.

En esta grabación, la joven cantante explicó que aunque solían llevar una relación muy cercana, llegó un punto en el que la convivencia con su tío y su prima simplemente se terminó. No así, señaló que esto no elimina el gran cariño que les guarda, por lo que sí le resulta incómodo leer ofensas y críticas hacia ellos en sus perfiles, reiterando que esto no le beneficia en lo absoluto en su carrera, pero sí le causa sentimientos encontrados.

Hasta el momento, ni Pepe Aguilar, ni Ángela Aguilar, han respondido a este sincero mensaje de Majo, alimentando las sospechas de que sus diferencias son mucho más graves de lo que han pretendido aparentar.