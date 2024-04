Pedrito Sola y “El Escorpión Dorado” hacen las paces: ¿Qué pasó entre ellos?

No es un secreto que el Escorpión Dorado no es santo de la devoción de Pedrito Sola, pues éste mismo comentó que

no le gustan su lenguaje soez y sus bromas pesadas.

Sin embargo, el conductor de Ventaneando hizo el

esfuerzo y asistió al programa El círculo del 1%, conducido por Alex Montiel en su alter ego del Escorpión Dorado, donde terminaron de una vez por todas con sus rencillas.

El también economista reconoció frente a Montiel que se había equivocado con él y era tiempo de llevar la fiesta en paz, estrechándose la mano y dándose un abrazo largo como símbolo de que cualquier mal comentario ha quedado

olvidado,

“Fíjate que me preguntaron: '¿Quieres ir?’ y yo dije: ‘Sí, sí quiero ir’ porque ya quiero limar asperezas con este señor”, comentó “tío Pedrito sola”.

Los conflictos entre ambos surgen desde que el influencer invitó en una oportunidad al conductor de Ventaneando a su programa de YouTube, pero este se negó porque no le gustaba su personalidad.

“No me gusta cómo entrevista porque siento que es muy soez y se lo he dicho”, dijo en otrora.