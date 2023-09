Papás de Wendy Guevara son denunciados por fraude

Vaya polémica en la que están metidos doña Fabiola Venegas y don Francisco Guevara, papás de Wendy Guevara.

Los papás de Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada de ‘LCDLFM’ han sido denunciados por varias personas por presunto fraude, debido a que no entregaron varios productos que adquirieron con imagen de su hija en la tienda virtual que abrieron.

Varias personas han acusado de fraude a los señores Francisco Guevara y Fabiola Venegas por no cumplirles con la entrega de los productos que compraron desde hace semanas en su tienda virtual, la cual ya no está en operación.

“Hay una denuncia masiva en redes sociales contra los papás de Wendy Guevara. Cuando Wendy empezó a tener este éxito masivo en ‘La Casa de los Famosos’, empezaron a salir muchas tiendas virtuales que no tenían que ver con ella vendiendo playeras del ‘Team Infierno’ o sólo de Wendy”.

“La familia se dio cuenta y dijeron: ‘Ay nos estamos perdiendo de esta parte del pastel’, eso es lo que seguramente pensaron. Y entonces, ellos hicieron la tienda oficial, que de hecho, yo vi las playeras, y la verdad las de la familia de Wendy eran las más feas de todas, estaban mejor las que no eran oficiales”, indicó el youtuber Alejandro Zuñiga.

“Ellos (los papás de Wendy) no tienen la experiencia; empezaron a hacer lo del envío y terminaron quedando mal; ya hay varias denuncias que a ellos no les ha llegado la mercancía y ha pasado más de un mes y ya cerraron la tienda. O sea, todas esas personas que están esperando su playera, no la van a recibir porque la familia de Wendy ya cerró la tienda”, agregó.

Al momento, los papás de Wendy ni la propia influencer han salido a enfrentar los fuertes señalamientos que pesan en su contra.