Suscríbete
Famosos

Papá de Octavio Ocaña, a cuatro años de la muerte de su hijo: “mi corazón está muerto en vida”

Don Octavio Pérez abrió su corazón y compartió que a pesar de que ya son varios años de la ausencia de ‘Benito’, “siento como si hubiera sido ayer”.

October 29, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Octavio-Ocaña-2.jpg

Don Octavio Pérez asegura que “está muerto en vida”.

Instagram

“Mi corazón está muerto en vida por ese suceso”.

Fue el 29 de octubre de 2021 cuando se confirmaba la noticia de que Octavio Ocaña, mejor conocido como ‘Benito’ por su personaje en la serie de ‘Vecinos’, había sido hallado sin vida al interior de su camioneta tras una persecución policial.

A cuatro años de su partida, el papá de Ocaña, don Octavio Pérez, se sinceró y compartió que desde ese día “está muerto en vida”.

En el aniversario luctuoso de ‘Benito’, don Octavio ofreció unas palabras para el Grupo Cartón, y dio a conocer cómo se ha sentido tras la ausencia de su hijo. El señor dejó claro que desde que se confirmó el fallecimiento el dolor sigue siendo igual de devastador y aseguró que tendrá que vivir con ese sentimiento por el resto de su vida.

@eljunket

Este 29 de octubre de 2025 se cumplen cuatro años de la trágica muerte de Octavio Ocaña, el querido “Benito Rivers” de Vecinos. Su partida conmocionó a México entero, y desde entonces, su familia no ha dejado de exigir justicia. En este recuento te contamos qué ha pasado con el caso del joven actor y por qué su nombre sigue más presente que nunca. #OctavioOcaña #BenitoRivers #Vecinos #Espectáculos #eljunket

♬ Sad song by piano and violin(886018) - NOVA
“Como si hubiera sido ayer... tienes que vivir con el dolor toda la vida... No es de que ya se me olvidó, ya soy feliz como lombriz, para nada; mi corazón está muerto en vida por ese suceso”, relató Don Octavio.

El papá de ‘Benito’ dijo que este año, para recordar a Octavio, hará un rezo íntimo en su casa y que quiere tener tiempo con su familia para recordar con mucho amor a su único hijo varón.

@eljunket

Bertha Ocaña rompió el silencio para desmentir al periodista Carlos Jiménez, quien en entrevista con el Escorpión Dorado volvió a asegurar que Octavio Ocaña se disparó. La hermana del actor mostró pruebas contundentes que contradicen dicha versión, defendiendo una vez más la memoria de “Benito”. #OctavioOcaña #BerthaOcaña #eljunket #C4 #CarlosJiménez

♬ sonido original - Junket

Además, planeó una visita al panteón Recinto Memorial para llevarle flores a su tumba y recordar a Octavio en este día tan doloroso para toda la familia.

Don Octavio asegura que por fuera es un hombre tranquilo y que muestra paz en su vida, pero que la realidad es que lo único que le falta en la vida es su hijo.

¿Cómo van los avances legales tras la muerte de Octavio?

En estos cuatro años dos policías fueron detenidos con cargos de asesinato; además de que 14 personas más permanecen arraigadas. La familia ha logrado obtener amparos y resoluciones a su favor, pero para el papá del actor, lo más importante nunca se podrá tener, que le regresen a su hijo.

“La cosa es recuperar al chamaco y eso nunca se va a lograr”, dijo Pérez cuando se le preguntó por los avances legales que se han tenido en los años de investigaciones y de ir a los juzgados para buscar justicia por la memoria de Octavio Ocaña.

La familia espera poder recibir la reparación del daño pronto, misma que en un inicio se consideraba insuficiente.

Octavio Ocaña
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
susana zabaleta ricardo perez fotos cama
Famosos
Susana Zabaleta: Tras robo en su casa Ricardo Pérez hace que pierdan los vuelos a su siguiente destino
October 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Ninel-Conde-ojos.jpg
Famosos
Ninel Conde cambia el color de sus ojos a verde olivo con riesgoso procedimiento
October 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
despierta-america--lgbtq.jpg
Famosos
Conductor de Univision por fin sale del clóset: “Por respeto y amor, esperé a que mi padre falleciera”
October 28, 2025
 · 
MrPepe Rivero
veronica-montes---.jpg
Famosos
Verónica Montes confiesa devastada: “Los óvulos que congelé están dañados”
October 28, 2025
 · 
Grisel Vaca
Silvia-Navarro.jpg
Telenovelas
Silvia Navarro protagonizará nueva versión de ‘Amor en Custodia’ de la mano de Juan Osorio
La actriz volverá a las telenovelas después de siete años.
October 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Claudio-Yarto-Aleks-Syntek.jpg
Famosos
Claudio Yarto desmiente a Aleks Syntek: ‘El rap mexicano lo inició ‘Caló’; no eres el precursor’
El músico Aleks Sytek dijo que fue él quien hizo antes que nadie rap en México y Claudio Yarto lo desmiente.
October 28, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Niurka-Cazzu.jpg
Famosos
Niurka le manda consejo a ‘Cazzu’ por manutención de Nodal a Inti: “Si no quiere dar, que no den”
La vedette emitió su opinión sobre el conflicto que protagoniza la argentina con el padre de su hija.
October 28, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Manu-Moreno-Angela-Aguilar.jpg
Famosos
Ángela Aguilar aparece como coautora de cover de Rocío Dúrcal y compositor la expone por “práctica corrupta”
El compositor Manu Moreno, ganador de un Grammy, arremetió contra la cantante.
October 28, 2025
 · 
Ericka Rodríguez