Papá de Octavio Ocaña, a cuatro años de la muerte de su hijo: “mi corazón está muerto en vida”

“Mi corazón está muerto en vida por ese suceso”.

Fue el 29 de octubre de 2021 cuando se confirmaba la noticia de que Octavio Ocaña, mejor conocido como ‘Benito’ por su personaje en la serie de ‘Vecinos’, había sido hallado sin vida al interior de su camioneta tras una persecución policial.

A cuatro años de su partida, el papá de Ocaña, don Octavio Pérez, se sinceró y compartió que desde ese día “está muerto en vida”.

En el aniversario luctuoso de ‘Benito’, don Octavio ofreció unas palabras para el Grupo Cartón, y dio a conocer cómo se ha sentido tras la ausencia de su hijo. El señor dejó claro que desde que se confirmó el fallecimiento el dolor sigue siendo igual de devastador y aseguró que tendrá que vivir con ese sentimiento por el resto de su vida.

“Como si hubiera sido ayer... tienes que vivir con el dolor toda la vida... No es de que ya se me olvidó, ya soy feliz como lombriz, para nada; mi corazón está muerto en vida por ese suceso”, relató Don Octavio.

El papá de ‘Benito’ dijo que este año, para recordar a Octavio, hará un rezo íntimo en su casa y que quiere tener tiempo con su familia para recordar con mucho amor a su único hijo varón.

Además, planeó una visita al panteón Recinto Memorial para llevarle flores a su tumba y recordar a Octavio en este día tan doloroso para toda la familia.

Don Octavio asegura que por fuera es un hombre tranquilo y que muestra paz en su vida, pero que la realidad es que lo único que le falta en la vida es su hijo.

¿Cómo van los avances legales tras la muerte de Octavio?

En estos cuatro años dos policías fueron detenidos con cargos de asesinato; además de que 14 personas más permanecen arraigadas. La familia ha logrado obtener amparos y resoluciones a su favor, pero para el papá del actor, lo más importante nunca se podrá tener, que le regresen a su hijo.

“La cosa es recuperar al chamaco y eso nunca se va a lograr”, dijo Pérez cuando se le preguntó por los avances legales que se han tenido en los años de investigaciones y de ir a los juzgados para buscar justicia por la memoria de Octavio Ocaña.

La familia espera poder recibir la reparación del daño pronto, misma que en un inicio se consideraba insuficiente.