Paola Durante anuncia su retiro del medio artístico tras su expulsión de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’

Paola Durante anunció su retiro del medio artístico luego de ser expulsada por segunda ocasión de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy 2024’, el reality show del programa ‘Hoy’.

La presentadora y modelo dejó claro que no fue la falta de apoyo de los televidentes lo que la desanimó a dejar la vida pública, sino los presuntos malos tratos por parte de la juez Emma Pulido, a quien acusó de haberla humillado en varias ocasiones y aseguró que ella y su pareja de baile, José Luis Verdugo, no debieron ser eliminados.

“No teníamos por qué haber salido José Luis y yo. La verdad es que lo hicimos increíble, hemos crecido muchísimo, pero desafortunadamente eso no lo dicen los jueces. Emma Pulido me humilló hasta que pudo, pues qué lástima que una mujer maltrate a otra mujer”, declaró Paola Durante en un encuentro con medios.

Además, aseguró que siempre se quedó callada ante las supuestas agresiones de la ‘Juez de Hierro’, pero no volverá a los realities.

“Emma Pulido humilla mucho a la mujer, aguanté mucho, pero la mujer ya no se tiene que quedar callada. Me quedé callada por respeto (...) no estoy de acuerdo, como una dama que soy, la respeté, pero hasta que pudo me humilló y la verdad yo le eché muchas ganas, no soy bailarina (...) es un circo con el que no estoy de acuerdo y para mí se acaban los realities”, aseguró.

A pesar de esta complicada situación, Paola Durante agradeció a los conductores del programa ‘Hoy’ por su apoyo, pero señaló que es momento de que se dedique a su familia y planes personales.

“Me voy contenta, me voy a mi mundo donde pertenezco, le doy gracias al programa ‘Hoy’ y a Televisa por todo, pero se acabó”.

La ex edecán aseguró que ya no aceptará proyectos televisivos, pero se mantendrá vigente a través de sus redes sociales y su canal de YouTube.

“Se acabó, ya, se acabó, ya es tiempo de que me retire, de que me vaya a mi casa a pintar, a mi hija, mi familia y mis conferencias”.