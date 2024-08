¡Lo admitieron! Brenda Bezares y Paola Durante tuvieron un fuerte desencuentro con Mariana Echeverría tras LCDLFM

La salida de Mariana Echeverría de La Casa de los Famosos México, sin duda es, hasta el momento, uno de los episodios más polémicos del reality, pues el público pidió su salida en más de una ocasión y finalmente ocurrió durante las votaciones de la cuarta semana. Sin embargo, esto no significó que su controvertida personalidad pasara a segundo plano, sino que trascendió incluso en las galas posteriores, donde recientemente se reveló, tuvo un fuerte altercado con Brenda Bezares y Paola Durante.

Brenda Bezares confesó que Mariana Echeverría la hizo pasar un mal rato en la gala de LCDLFM

Durante una reciente charla con “De primera mano”, Brenda contó que mientras se preparaban para el último programa en el que coincidieron, hizo un comentario que la antigua integrante de “Me Caigo de Risa” se tomó a mal e inmediatamente quiso iniciar una discusión.

Estas declaraciones se suman a sus dichos anteriores, donde puntualizó en que no tiene interés en seguir gastando su energía en este problema. “Mira, yo ya no quisiera hablar de ella porque ya no está en el juego y ya no está presente. No me llevo una buena experiencia, si te soy sincera. No quisiera decir qué paso porque no vale la pena darle foco a alguien que ya no está, porque además, no puedo decir nada bueno. Y cuando uno no tiene nada bueno, pues mejor se queda callado”, señaló.

Paola Durante relató cómo fue su pelea con Mariana Echeverría tras salir de LCDLFM

Pese al silencio de la esposa de Mario Bezares, Paola Durante no temió en compartir su experiencia y respaldó los dichos de Brenda, relatando ante los micrófonos de “La Mejor” brevemente cómo fue que Echeverría también arremetió en su contra minutos antes de que empezara la última gala de eliminación.

No obstante, en esta ocasión no quiso quedarse callada y se defendió, reiterándole a Mariana que todos los malos comentarios que recibió fueron en parte propiciados por sus propios actos. “Yo le dije: ‘a ver, la que empezó el hate allá adentro con Mario y conmigo, fuiste tú. Te paraste un día y dijiste que ‘qué hueva nuestra historia’ y ya basta”, explicó la uruguaya, contando que su siguiente movimiento fue retirarse, pues no quería convivir con alguien que tuviera una vibra tan pesada.