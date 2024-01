Olga Tañón está en México y promete “encender” el Auditorio Nacional

La energía de Olga Tañón retumba en los camerinos del Auditorio Nacional mientras se prepara para ensayar en el escenario que la recibirá, por primera vez, en solitario, junto a un equipo de músicos y bailarines de primer nivel.

Divertida y jocosa como siempre, La Mujer de Fuego dijo a TVyNovelas que “encenderá” el recinto la noche de este viernes 12 de enero con una mezcla de ritmos que integran su Simetría Tour, una gira que la ha hecho triunfar en todo el continente.

“Yo estoy bien nerviosa, lo digo con mucha honestidad, porque hace muchos años que no venía aquí. Pero a la vez me siento muy agradecida porque ha sido un país que visito desde hace más de 30 años, incluso, llegué a vivir aquí como cinco meses con mi hija que tenía como dos meses de nacida. Fue cuando hice el disco con Marco Antonio Solís, entonces es un privilegio y una alegría, una emoción. Sé que no he calentado la plaza bien, pero aquí estoy”, nos dijo la artista con más premios Lo Nuestro en toda la historia de los galardones.

Según la intérprete de Mentiroso, Cómo olvidar, Yo por ti y Basta ya, llegar a las nuevas generaciones es una de sus metas, por eso refresca su propuesta y vuelve a grabar éxitos del pasado con toques modernos y actuales.

“Mi show es un vacilón, es una selección de temas que ya conocen, canciones nuevas, pero también las baladas que no se pueden dejar de cantar”.