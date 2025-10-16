Novia de Raúl Araiza manda mensaje a Fernanda, exesposa del conductor, en el podcast de su hija Camila

“Me identifico mucho contigo y qué lindo compartir este momento de la vida contigo”.

Camila Araiza, hija del famoso conductor de ‘Hoy’, conocido como ‘El Negro’ publicó el tercer capítulo de su podcast llamado ‘Sin Contexto’, donde tuvo como invitada a la novia de su papá.

La joven decidió que sus primeros invitados fueran sus más cercanos: su papá, su mamá, Fernanda Rodríguez, con quien habló por primera vez de su divorcio, tras 25 años casada con Raúl Araiza, y ahora con ‘Yaya’, la pareja del presentador.

Pese a que se esperaba que la joven cuestionara a ‘Yaya’ sobre el vínculo con su papá, Camila enfocó su conversación con la rubia a un terreno más profesional.

“Quise invitarte porque siento que es muy importante el tema que tú abordas y lo que estás haciendo”, dijo la joven quien le cedió la palabra para que fuera ella quien se presentara: “En este momento de mi vida soy facilitadora de ‘breathwork’, es una respiración consciente, conectada que ayuda a regular el sistema nervioso”, explicó.

La novia de ‘El Negro’ explicó que esta técnica cuenta con muchos beneficios: “Ayuda a manejar la ansiedad, el estrés, la depresión, es una herramienta de vida muy potente. Son técnicas ancestrales de chamanes de todo el mundo”, indicó.

Después de escuchar sobre la experiencia de ‘Yaya’, Camila le hizo saber el cariño que le tiene: “Estoy muy feliz de que estés aquí y vengas a compartir información súper valiosa. Ya sabemos algunos, otros no lo saben que es novia de mi papá, entonces ‘Yaya’ es familia y no podía estar más feliz. Te queremos muchísimo”, comentó la primogénita de Raúl.

Por su parte, la novia de Araiza dijo que “Los amo, yo feliz, son lo máximo como familia, los cuatro, a ti y a Roberta las amo, tú papá, wow, tu mamá también”, añadió.

‘Yaya’ le dedicó unas palabras a la ex de su pareja y mamá de sus hijas: “Siempre le digo que es una gran mujer (a Fernanda) qué paz que todo fluye, que todo es bonito”. Además, resaltó la gran relación que ha construido con Camila, a quien le deseó lo mejor en esta nueva aventura profesional: