Raúl Araiza tiene charla honesta con su hija Camila y le confiesa: “ya no eres una preocupación para mí”

“No me preocupas, ya no eres una preocupación para mí”.

Hace unas semanas hubo escándalo por las palabras que le dijo Raúl Araiza a su hija Camila, pues prácticamente la corrió de su departamento y le dijo que hiciera su vida. “Ya te me vas a vivir fuera, tu solita, ya haz tu vida”, le expresó.

La joven de 29 años ha destacado por su presencia en las redes sociales donde comparte contenido relacionado con moda, viajes y estilo de vida. Y ahora, dio a conocer que estrena un nuevo proyecto y de la mano de su padre.

La hija mayor de Araiza, lanzó su podcast llamado ‘Sin Contexto’ y en su primer episodio y como padrino tuvo a su propio padre. El título del programa llamó la atención y curiosidad de los seguidores de ambos: ‘Las mejores conversaciones empiezan en familia’.

En entrevistas previas, ambos han demostrado que tienen una relación fuerte, donde se encaran y reclaman asuntos que enfrentan como padre e hija. Incluso, en un episodio de ‘Miembros al Aire’, a donde fue invitada Camila, surgieron las críticas por la forma en la que la joven se dirige a su padre.

“Me gustaría que no te enc*laras tanto, como que normal, es la verdad güey, o sea aprender a estar solo güey, un poco... papá, que aprendieras a estar solo un poco güey”, le dijo Camila.

Estas palabras fueron catalogadas por internautas como una falta de respeto hacia su figura paterna, sin embargo, conforme se conoce más de su relación dejan claro que se dicen verdades con honestidad.

En el podcast de Camila, la conversación fluyó entre consejos, lágrimas, emoción y risas. Incluso, la creadora de contenido le confesó a Raúl que ha sufrido con la exposición mediática que tiene su carrera. “Me ha costado mucho dentro del ojo público, la verdad, hubo un momento en donde yo dije ‘ay, cómo odio tu trabajo’”.

Raúl y Camila se sinceraron, jugaron, vieron que tanto se parecen el uno al otro y se dieron la oportunidad de confesarse sus traumas, dolores y vivencias. La influencer le agradeció a su padre por siempre estar presente en su vida y Raúl le dijo que sin duda volvería a vivir todo igual con su expareja y madre de Camila y Roberta, Fernanda.

Pero las palabras que más destacaron en la conversación fueron las que le dedicó Araiza a su hija y donde le expresa un episodio de mucho dolor.

“Tú y yo sabemos nuestra historia. Tú y yo sabemos lo difícil que fue, pero yo siempre, siempre te abracé, te besé… te vi sufrir mucho, mucho y me partía el corazón no poder hacer nada y luego yo me tropezaba porque también tenía que sacar por algún lado la frustración de muchas cosas. Y mis dolores y el abandono de mi padre… entonces me partía el alma”, dijo el presentador de ‘Hoy’, dejando en el aire experiencias que marcaron la vida de Camila, sin especificar qué ocurrió.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la joven pudo superar el bache emocional, enfocarse y demostrar de qué está hecha, según las palabras de Araiza. “(Amo) verte realizada, tienes unos supersuperhuevot*s y creo que sí has sido una mujer muy sensible”.

Finalmente, Raúl le expresó a su hija que está tranquilo por el rumbo de su vida y su futuro, aunque con su otra hija no tiene ese sentimiento todavía.