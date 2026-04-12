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“Noventera y sexy: así lucía Daniela Castro cuando se lanzó de cantante y ella misma diseñó su imagen

En este viaje al pasado, recordamos como lucía de joven Daniela Castro

Abril 11, 2026 • 
Alejandro Flores
daniela castro cantante (1).jpg

Daniela Castro dio el paso hacia la música

Hemeroteca TVyNovelas

“Lanza su primer disco y estrena sexy imagen”. Con esta frase se promocionaba a Daniela Castro en su debut como cantante luego de haber triunfado en las telenovelas.

Era 1999, un año especialmente importante para Daniela, quien ya era una estrellas por sus actuaciones en “Cañaveral de pasiones”, “Cadenas de amargura”, y “Desencuentro”, pero además preparaba su boda con Gustavo Díaz Ordaz Borja.
La imagen que proyectaba con su primer disco se presentó en las páginas de TVyNovelas con una sesión de fotos a cargo de Blanca Charolet y que ahora recuperamos junto con la entrevista en la que Castro explicaba que el diseño de su ropa y peinado fueron ideas suyas.
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El disco y la imagen nueva de Daniela Castro

Ese primer disco se tituló “Junto a ti”, producción de Kiko Cibrian, y que era un álbum 100% romántico, que incluía balada rítmica y canciones de amor.

La protagonista de “Cadenas de amargura, “Cañaveral de pasiones” y “Desencuentro” cumplió así un sueño en su carrera.

“Me siento muy emocionada es un anhelo que hace mucho tiempo quería que se cumpliera y ahora que se hace realidad me siento muy feliz. Es una nueva etapa en mi vida profesional y una gran responsabilidad”, dijo en entrevista con TVyNovelas.

Y aparte, a través de sus canciones Daniela deseaba transmitir al público lo que verdaderamente es como ser humano y dejar a un lado la imagen que tenían de ella como actriz.

daniela castro cantante (2).jpg

Daniela mostró su nueva imagen a TVyNovelas

Hemeroteca TVyNovelas / Blanca Charolet

Daniela explicó esta idea así:

“Como actriz siempre traes el disfraz de un personaje y ahora como cantante tengo la oportunidad de estar más cerca del público, pero las dos cosas son fascinantes”.

¿Qué pasó en 1999 con Daniela Castro?

En la sesión de fotos se especifica que la imagen que Daniela Castro muestra para su lanzamiento fue creada por ella misma con la ayuda de Dulce Velasco y Carla, quiénes son las responsables de su maquillaje y los peinados.
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La nota de nuestra revista también hace notar que junto con el lanzamiento del disco, también se acercaba la fecha de la boda de Daniela.

“Son muchas emociones al mismo tiempo; no puedo descuidar el disco, pero tampoco puedo descuidar mi vida personal soy un ser humano antes que otra cosa; una mujer que desea formar una familia y compartir con una pareja el resto de mi vida”, dijo Daniela en aquella entrevista de 1999.

Daniela Castro
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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