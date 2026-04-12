“Noventera y sexy: así lucía Daniela Castro cuando se lanzó de cantante y ella misma diseñó su imagen

“Lanza su primer disco y estrena sexy imagen”. Con esta frase se promocionaba a Daniela Castro en su debut como cantante luego de haber triunfado en las telenovelas.

Era 1999, un año especialmente importante para Daniela, quien ya era una estrellas por sus actuaciones en “Cañaveral de pasiones”, “Cadenas de amargura”, y “Desencuentro”, pero además preparaba su boda con Gustavo Díaz Ordaz Borja.

La imagen que proyectaba con su primer disco se presentó en las páginas de TVyNovelas con una sesión de fotos a cargo de Blanca Charolet y que ahora recuperamos junto con la entrevista en la que Castro explicaba que el diseño de su ropa y peinado fueron ideas suyas.

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El disco y la imagen nueva de Daniela Castro

Ese primer disco se tituló “Junto a ti”, producción de Kiko Cibrian, y que era un álbum 100% romántico, que incluía balada rítmica y canciones de amor.

La protagonista de “Cadenas de amargura, “Cañaveral de pasiones” y “Desencuentro” cumplió así un sueño en su carrera.

“Me siento muy emocionada es un anhelo que hace mucho tiempo quería que se cumpliera y ahora que se hace realidad me siento muy feliz. Es una nueva etapa en mi vida profesional y una gran responsabilidad”, dijo en entrevista con TVyNovelas.

Y aparte, a través de sus canciones Daniela deseaba transmitir al público lo que verdaderamente es como ser humano y dejar a un lado la imagen que tenían de ella como actriz.

Daniela mostró su nueva imagen a TVyNovelas Hemeroteca TVyNovelas / Blanca Charolet

Daniela explicó esta idea así:

“Como actriz siempre traes el disfraz de un personaje y ahora como cantante tengo la oportunidad de estar más cerca del público, pero las dos cosas son fascinantes”.

¿Qué pasó en 1999 con Daniela Castro?

En la sesión de fotos se especifica que la imagen que Daniela Castro muestra para su lanzamiento fue creada por ella misma con la ayuda de Dulce Velasco y Carla, quiénes son las responsables de su maquillaje y los peinados.

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La nota de nuestra revista también hace notar que junto con el lanzamiento del disco, también se acercaba la fecha de la boda de Daniela.