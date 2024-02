“No me quiero quedar con ganas de una niña": Galilea Montijo anhela otro hijo

La relación de Galilea Montijo y el modelo español Isaac Moreno va tan en serio que la conductora ya planea agrandar la familia con su guapo novio. La nacida en Guadalajara confesó en el programa Netas divinas que una de sus metas este año es cumplir su deseo de tener una niña, aunque ya llegó al “quinto piso”.

Galilea comentó que ,debido a su edad, no le sería posible concebir un segundo infante, sin embargo, se encuentra analizando todas sus opciones para poder tener a la princesita que será hermanita de su hijo, Mateo, fruto de su matrimonio con el político Fernando Reina.

“Me queda claro que ya no puedo quedar embarazada, entonces sí estoy buscando una opción porque no me quiero quedar con las ganas de una niña”, fueron las palabras de la también actriz en la emisión de Unicable.

La animadora de La casa de los famosos México aclaró que una de las opciones que tiene en mente es la de alquilar un vientre para poder cumplir su sueño, aunque tampoco esta cerrada a recurrir a la adopción.