Niurka reacciona con contundencia a que Irina Baeva siguió en “Aventurera": “La audiencia no la quiere”

Desde el estreno de la obra musical “Aventurera”, protagonizada por Irina Baeva y producida por Juan Osorio, las críticas hacia la actriz rusa no han cesado.

Una de sus mayores detractores es la cubana Niurka Marcos, quien interpretó el papel de Elena Tejero cuando Carmen Salinas y las hermanas Vallejo eran responsables de este icónico montaje mexicano que ha trascendido por décadas.

Ante la polémica que se desató en la opinión pública originando una avalancha de críticas y baja boletería en el show, Juan Osorio anunció cambios inminentes en la obra y se especuló que la salida de Irina sería uno de ellos.

Sin embargo, recientemente se confirmó que la actriz y modelo seguirá formando parte del proyecto. En respuesta a esta decisión, Niurka Marcos compartió su opinión en el programa de espectáculos De primera mano en la que reveló que Juan intentó buscar otra “aventurera” pero nadie quiso.

“Todos sabemos que Irina intentó renunciar en dos ocasiones; entonces, él trató de aceptar su renuncia, lo cual habría sido una oportunidad excelente para que Irina se retirara a tiempo. Intentó buscar otros prospectos, pero nadie quiso tomar el papel porque la situación está muy complicada y nadie quiere involucrarse en ese conflicto. El ambiente está muy tóxico. Nadie quiere participar en esa toxicidad de la que no se sabe bien qué está pasando. No le quedó más opción que convencer a Irina de que se quedara, obviamente, dándole apoyo y ánimo”, expresó a la emisión de Imagen TV.

Para la madre del hijo de Juan Osorio, Emilio, esta no fue una decisión acertada.

“Nadie en la producción está considerando lo más importante, que es la opinión del público”, enfatizó. “La audiencia ya no quiere a Irina, no solo porque no baila bien, sino por la arrogancia y la insistencia de imponerla. Tanto Osorio como Baeva han mostrado actitudes arrogantes y prepotentes”, aseguró.

Finalmente, la vedette señaló que esta experiencia y el no escuchar al público, “hundirá la imagen pública” de Irina.