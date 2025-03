Niurka Marcos cumplió la letal advertencia que le hizo a Laura Bozzo dentro de LCDLF All Stars: ‘Te voy a...’

La Casa de los Famosos All Stars está cada vez más candente. Una vez más, Niurka Marcos y Laura Bozzo explotaron, pero esta vez, la vedette cubana cumplió con la promesa que había hecho semanas atrás para ponerle freno de mano a su rival número uno dentro del reality.

La semana pasada, luego de haber protagonizado un fuerte cara a cara en la gala de nominación, Niurka Marcos prometió delante de sus compañeros que si Laura Bozzo le volvía a hablar. ‘Cuando me diga algo le voy a decir que no le voy a dirigir la palabra, porque como me vuelvas a contestar así, te voy a mandar a chingar a tu p**ta madre’, y eso mismo hizo en la reciente salida al aire.

Niurka Marcos lapidó a Laura Bozzo: ‘¡No me calles!’

Posterior a la gala de nominación, Javier Poza hizo conexión con los jugadores dentro de La Casa de los Famosos All Stars e intentó ver cómo estaban los ánimos, pero todo se fue de control y la pelea de Niurka con Laura no espero a la señal de pista y aterrizó sin frenos.

Laura Bozzo estaba dando explicaciones sobre su postura frente al resto de sus compañeros y mientras aclaraba que no se había metido con algunos de los jugadores, Niurka hizo de abogada de Paty Navidad, afirmando que la ha tratado mal diciendo ‘majaderías’ y que ella se lo ha tolerado.

‘¡Habla claro!, ¿qué majaderías?’, gritó Laura Bozzo. - ‘No me grites’, respondió mucho más fuerte Niurka. Ambas participantes entraron en un ida y vuelta a los gritos. ‘¡Bueno!, yo soy una verdulera ¿qué hago?’, le replicó la presentadora de TV, pero Niurka no se quedó atrás y cerró la discusión: ‘Yo lo soy más que tú’, justificando así sus gritos.

Laura Bozzo y Niurka Marcos no se quieren

La tensa relación entre Laura Bozzo y Niurka Marcos se ha hecho más evidente en diversos programas de televisión, especialmente en La Casa de los Famosos All Stars. Su falta de tolerancia se debe a diferencias de personalidad y fuertes temperamentos, lo que ha generado múltiples conflictos y enfrentamientos entre ellas.

Laura Bozzo y Niurka se enfrentaron Instagram.

Ambas famosas, cada una con su estilo y fama, son conocidas por su carácter directo y polémico, lo que ha llevado a choques constantes dentro y fuera del reality. Las discusiones entre Laura Bozzo y Niurka Marcos dentro de La Casa de los Famosos All Stars suelen ser cada vez más acaloradas, con intercambios de insultos y acusaciones de grueso calibre.