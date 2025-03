Manelyk González reaccionó a la detención de Aleska ‘N’ en ‘La Casa de los Famosos All Stars': VIDEO

Manelyk González reaccionó a la detención de Aleska “N” tras su eliminación en “La Casa de los Famosos All Stars” 2025 y recordó la vez que la acusaron por el robo de unos relojes de lujo.

En la transmisión del reality de Telemundo, la personalidad de televisión mexicana intentó defenderse sobre lo que le dijo a su excompañera en el posicionamiento del domingo, un día antes de su arresto.

¿Qué dijo Manelyk González sobre Aleska “N” en “La Casa de los Famosos All Stars” 2025?

“A ella, antes de que viniera para acá, la detuvieron en el aeropuerto porque le robó unos relojes a un güey. Eso lo dijeron en todas las noticias. Yo no estoy diciendo algo que no esté en las redes”, comentó sobre sus fuertes palabras a la modelo venezolana.

Niurka Marcos, quien era una de las participantes que escuchaba su anécdota, apoyó a Mane y dejó claro que también sabía sobre la tensa situación que pasó la famosa.

Luego, González agregó: “Era mi güey, y me iba a casar con él. No nada más me vino a co*** un día y al otro se fue con la hermana. Son muy diferente, muy diferente”.

¿Cómo fue la pelea entre Manelyk Gonzáles y Aleska “N” antes de su detención?

El domingo por la noche, Manelyk Gonzáles y Aleska “N” tuvieron un fuerte confrontamiento en el posicionamiento, en donde sacaron los trapitos al sol.

“Nunca pensé describir a una persona con tantos adjetivos calificativos negativos como a ti”, comenzó Mane, acusándola de oportunista. Y luego agregó: “¿Y sabes qué? Deberías de decirle a tus fans que te saquen, porque lo único que estás haciendo es demostrar que eres mucho peor de lo que dicen”.

Así fue la pelea entre Manelyk y Aleska.

¿Por qué detuvieron a Aleska “N” tras ser eliminada en “La Casa de los Famosos All Stars” 2025?

Aleska “N” es acusada por supuesto robo y vandalismo por el empresario Javier Rodríguez Borgio, más conocido como “El Zar de los casinos”, y quien fue pareja de la hermana de la venezolana.

Se le acusa de hurtar unos relojes de lujo y ponerlos a la venta en Miami, Florida, donde reside. Según “El Financiero”, el robo ascendía a más de 10 millones de pesos.

Aunque la denuncia ocurrió en 2024, el juez a cargo no encontró elementos suficientes para solicitar su arresto, por lo que Aleska quedó en libertad. Fue así como pudo entrar a “LCDLF 4”.

Luego, ese mismo año, ella solicitó un amparo luego de que se reabriera el caso en México. Así fue como la estrella de 33 años pudo entrar a “La Casa de los Famosos All Stars” 2025.

La ex novia de Nicky Jam se encuentra en el penal de Santa Martha Acatitla, a la espera de comparecer ante las autoridades correspondientes. Sin embargo, El periodista Carlo Uriel informó que le concedieron la suspensión definitiva en su juicio de amparo desde el 6 de marzo, por lo que el arresto no debió ocurrir .

Tras ser vinculada a proceso, la modelo quedó en libertad, pero con medidas cautelares que le impiden moverse del país.

