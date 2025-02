Ellos son los nominados de la semana en La Casa de los Famosos All Stars: la Jefa cumplió la sanción

La Casa de los Famosos All Stars tuvo su cuarta noche de nominación luego de que Varo Vargas haya sido el tercer eliminado del reality show. En una semana revolucionaria dentro del juego, 20 participantes que siguen en carrera por los 200.000 dólares votaron este jueves 27 de febrero para elegir quienes deberán enfrentar la placa y posteriormente, uno de ellos deberá decirle adiós al programa.

La votación, intensa, y llena de estrategias, sanciones y jugadas que no salieron bien, dejó como nominados a Niurka Marcos, Julia Gama, Rey Grupero, Paulo Quevedo, Nacho Cassano, Alejandra Tijerina . Ahora, los habitantes de La Casa de los Famosos All Stars deberán dar lo mejor para que el líder de la semana, Alfredo Adame, salve a uno de ellos, y de no ser salvados, que sea el público quien los ayude a seguir en el reality.

Nominados del 27 de febrero en la Casa de los Famosos All Stars Captura Telemundo.

La Jefa cumplió su promesa del sobre negro y sancionó el complot

14 de los 20 jugadores fueron detectados por la Jefa metidos en un complot para votar en el confesionario por las mismas personas. Ante esta evidencia, la Jefa anunció la sanción para los jugadores que dieran en el confesionario el mismo voto que cantaron antes con sus compañeros, y la cumplió.

Diego Soldano llegó al confesionario y votó por Manelyk González y Alejandra Tijerina, esta elección fue anulada por la Jefa por considerarlo un complot. El habitante indicó que su voto era por “pura estrategia”, pero fueron anulados por considerarse complot con Nacho, Carlos, Rosa, Julia , Paulo, Lupillo y Aleska.

La Jefa cumplió su promesa del sobre negro y sancionó el complot Captura Telemundo

¿Alfredo Adame jugó limpió o traicionó a su equipo?

La votación del Golden Boy sorprendió a todos, Alfredo Adame votó contra Paulo Quevedo por “maltrato a Niurka” con dos puntos y un punto a Rosa Caiafa por estrategia. El polémico presentador se alejó del complot que la Jefa había detectado entre Caramelo, Niurka Marcos, Rey Grupero y Alejandra Tijerina.

Votos anulados en La Casa de los Famosos All Stars Captura Telemundo.

La Jefa anuló también los votos de Niurka Marcos. Los votos de Manelyk, dos para Julia y uno para Nacho también fueron anulados. Nacho Casano cumplió su palabra de votación y sus votos fueron anulados, al igual que ocurrió con los votos de Paulo Quevedo y Urie del Torol, y otros de los participantes de La Casa de los Famosos que ratificaron su complot en el confesionario.