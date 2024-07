Niurka llama “gallina matada a escobazos” a Irina y se ríe de Aventurera

Niurka Marcos no descansa, y es que ella mismo lo dijo: que no va a parar de arremeter contra su ex y padre de su hijo, Juan Osorio, “hasta que se le caiga la baba de la rabia”.

No hay calma entre Niurka y Juan. La actriz reaccionó ahora fuertemente en respuesta a lo dicho por el productor de telenovelas en el que aseguró en una entrevista que ella “no era nadie” hasta que hizo Aventurera gracias a él.

Muy fiel a su estilo, la llamada “mujer escándalo” usó sus redes sociales para contestarle a Juan Osorio y negar que él fue quien le consiguió el papel de Elena Tejero en Aventurera. “Fue Martha Susana quien me recomendó con Carmen Salinas y tú mismo te encargaste antes de darme fama en Vivo por Elena”.

Según la vedette cubana, “A Juan Osorio le arde que yo triunfé en Aventurera e Irina no”. Niurka hizo en 2003, el mismo personaje que está haciendo Baeva actualmente.

“Es un palo (Irina) no baila. ¿Bailas?, no. No es vedette, es una mustia sí, fea, guangua. Una gallina matada a escobazos”, dijo la también cantante en historias de Instagram.

Finalmente Marcos le envió un mensaje a Juan Osorio: “Sufre perro. No voy a parar hasta que te vea caer la baba de la rabia”.