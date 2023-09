Niurka aplaude que Wendy haya rechazado a Juan Osorio

Ahora que Wendy Guevara renunció a la telenovela que producirá Juan Osorio: El amor no tiene receta, han sido muchas las personas que se le han ido encima por no aceptar la propuesta de debutar en un melodrama. Pero también hay quienes la defienden y una de esas es Niurka Marcos, expareja de Osorio.

Durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, la cubana fue abordada por la prensa y ante los micrófonos de varios periodistas dijo que estaba de acuerdo en la decisión que había tomado la ganadora de La casa de los famosos México, pues hacer una novela no es tan sencillo como parece.

“No es hacer el feo, Wendy tiene toda la razón en lo que está diciendo, le está dando prioridad a lo que debe darle. Ella tiene que prepararse, no es ninguna tontita. Hay gente que dice que es una ignorante, pero está tomando decisiones inteligentes, no quiere dejar de ser ella misma, no niega sus raíces, y tiene muy claro que para una telenovela tiene que prepararse, no puede hacerlo desesperadamente para que vengan los buitres y la destruyan”, dijo la madre de Emilio Osorio.

Por los momentos, Juan Osorio sigue “bloqueado” para Niurka, pues hubo un conflicto que detonó el distanciamiento.

“El asunto entre Juan Osorio y Niurka Marcos es entre nosotros, está bloqueado. Porque a mí no me funciona, no me interesa, no me aporta nada, porque si no te puedo llamar a las 2 de la madrugada, preocupada, preguntándote por mi hijo, y tengo que pedirte cita o audiencia para que me digas cómo está mi hijo, pues no me sirves. El me dijo que qué horas eran esas de llamar y yo le dije que yo llamaba por mi hijo a la hora que me diera la gana y que si no le gustaba, estaba bloqueado”.