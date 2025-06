Ninel Conde destapó a Daniel Bisogno como el responsable del ‘surimi’, su chiste más viral: ‘Nunca lo dije’

En el 2004, y cuando todavía el auge de las redes sociales no llegaba a los extremos que se ven ahora, el nombre de Ninel Conde se convirtió en un claro ejemplo de las tendencias virales que llegarían años después a plataformas como X y TikTok, y todo por un chiste que, según ella, se le ocurrió a... ¡Daniel Bisogno!

Para muchos fans de la nostalgia y el espectáculo, quedó bien marcada la época en la que las palabras “surimi” y “Ninel Conde” llegaron a parecer sinónimos de tanto que se mencionaron en chistes para burlarse de la “torpeza” de la actriz y cantante; de hecho, la anécdota llegó a tal grado que el “Bombón asesino” hasta lucró con ella y grabó comerciales, ¿pero cómo comenzó todo y cómo cambió la vida de la famosa con este rumor que fue tomado como cierto?

¿Cuál fue la verdad acerca de la polémica del “surimi” según Ninel Conde?

En una reciente entrevista con Yordi Rosado disponible en YouTube desde este domingo 08 de junio del 2025, Ninel Conde abrió su corazón y recordó uno de los episodios más difíciles de su vida: cuando se comenzó a decir que ella en una entrevista dijo “surimi” en lugar de “tsunami” para expresarle sus condolencias a las víctimas de un terrible desastre natural.

Es importante recordar que, en efecto, las costas de Sumatra, en Indonesia, se vieron afectadas en el 2004 por una serie de potentes y devastadores tsunamis surgidos de un terremoto submarino en el océano Índico de 9.0 grados que dejó, según estimaciones oficiales, más de 275 mil muertos y millares de personas desaparecidas.

@laneta_dgo Espectáculos | 💥 NinelConde rompió el silencio sobre el famoso chisme del 🦀 surimi y aseguró que nunca confundió esa palabra con 🌊 tsunami. La actriz reveló que todo fue invento del conductor 😳 DanielBisogno y que ese rumor le provocó burlas 🤣 y bullying en redes sociales. Aunque al principio le afectó, logró darle la vuelta y hasta sacó provecho del escándalo. Bisogno Farándula Meme Ventaneando ♬ original sound - La Neta Durango - La Neta Durango

Fue en medio de este contexto que, según lo que Ninel Conde le relató a Yordi Rosado, la artista recibió su primera ola fuerte de bullying luego de que a Daniel Bisogno se le ocurriera decir un chiste que fue tomado como algo que realmente pasó; sin embargo, no hay registros de tales declaraciones y esto acabaría por confirmar la versión del “Bombón asesino":

“De las primeras cosas que sucedieron con esta ola de las redes sociales fue el tema del famoso surimi que fue mi primer ataque de bullying fuerte, que dije surimi en lugar de tsunami, que nunca lo dije”, se lamentó Conde.

A decir de Ninel, la ocurrencia de Daniel Bisogno llegó a niveles que ella nunca se imaginó ya que durante varios años se mencionó la anécdota del “surimi” para hacerla ver como una persona “tonta”, algo que sí llegó a afectarla mucho en cuestiones de salud mental.

“Fue una cuestión que, mi querido Bisogno, que en paz descanse, se le ocurrió decir y se volvió una falsa verdad. Me hicieron mucho bullying, ahí fue una de las partes que me afectó mucho, me sentí golpeada hasta que caí a la lona y más abajo no puedo estar”, reconoció.

¿Los recuerdas? Así fueron los comerciales del “surimi” que grabó Ninel Conde

Sin embargo, y como recordarás, luego de su período de “bajón” Ninel Conde supo muy bien cómo facturar con la anécdota del “surimi” y protagonizó un divertido comercial para promocionar una marca de galletas que, ella misma aceptó ante Yordi Rosado, le dejó muy buenas ganancias y una valiosa lección sobre darle la vuelta a las tragedias.

“Decidí levantarme, capitalizarlo y fue cuando llegó el comercial de las galletas, y me pagaron súper bien esa campaña. Uno puede revertir las cosas y capitalizar, no me lo voy a tomar personal porque es un negocio y empecé a manejarlo desde ahí, a darle la vuelta... sigue doliendo, pero hay que darle la vuelta”, explicó.

En total, Ninel Conde grabó un comercial de los “guardias” en Acapulco que aún está disponible en YouTube y en donde se ve, de una forma muy graciosa, cómo la famosa le alerta a los guardias de un “surimi"; al final, un lugareño la corrige: "¡Se dice tsunami!” y todo termina con un gracioso y refrescante baño para la actriz en la playa... ¡qué recuerdos!