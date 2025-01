Nicola Porcella pensó en quitarse la vida, pero su hijo fue la razón por la que salió adelante

Nicola Porcella abrió su corazón en plena entrevista y habló sobre la fuerte depresión que sufrió hace algunos años. El conductor de “Hoy” compartió uno de los capítulos más oscuros de su vida: cuando estuvo a punto de quitarse la vida. Afortunadamente, hubo una inspiración para que saliera del hoyo y ahora está feliz de salir adelante.

Su hijo, Nicolás, se convirtió en su ancla, recordando que tenía una razón poderosa para seguir luchando.

El presentador y amigo de Wendy Guevara reflexionó para el programa Chismorreo que en ese momento no sabía que tenía un problema: “Yo no me considero ejemplo de nadie, pero yo estuve internado porque me tomé una sobredosis de pastillas en un momento y sí entiendo lo que es estar en el fondo, entiendo lo que es sentir que ya no hay salida”.

Porcella relató que esta depresión le dio cuando tuvo problemas en su país, en Perú, y él se sentía culpable de todos los desastres que ocurrían a su alrededor, así que pensó que “todos estarían mejor sin él”.

Sin embargo, no quiso dejar a su hijo solo: “¡Imagínate! Hubiera dejado a mi hijo de 9 años sin su papá”, relató.

¿Qué significa el tatuaje de “;” que tiene Nicola Porcella?

Nicola Porcella tiene un tatuaje del “punto y coma” (“;”) que muchas personas se realizan en el cuerpo con el desgarrador significado de que estuvieron a punto de quitarse la vida.

“Yo tengo un tatuaje por eso, y la gente ya lo sabe. Es el tatuaje más importante en mi vida”, comentó el peruano en una reciente entrevista en el programa ¡Qué buena hora!.

Y luego agregó: “Es un momento en el que no te das cuenta y la única salida para ti es eso”.