Traicionaron a Nicola Porcella en la final de ‘Soltero Cotizado': esta fue su decepcionante reacción

Nicola Porcella, semifinalista de “La Casa de los Famosos México”, vivió un incómodo momento en la final de “Soltero Cotizado”, en donde eligió a la mujer que tendría que salir con él para encontrar el amor, pero al seleccionar a Carolina, ella le reveló un secreto inesperado, traicionándolo por completo.

El último episodio del reality se llevó a cabo este viernes 6 de diciembre, pero nadie se esperaba cómo acabaría.

Así fue la final en “Soltero Cotizado”.

¿Qué pasó con Nicola Porcella?

Nicola Porcella fue sorprendido por Carolina, la ganadora de “Soltero Cotizado”. Y es que, al momento de hacer la elección final, ella se le acercó al peruano y le dijo: “Soy la más feliz, estoy que no me soporto”.

Nicola Porcella dijo que será más desconfiado en el amor. (El 5)

Luego, explicó cuál era su plan al entrar al programa y haber conseguido su cometido: estaba casada y solo quería el premio.

“Eres un hombre hecho, derecho, completo en toda la extensión de la palabra, dudas no tengo de lo que eres. Vengo a confirmar lo que eres, pero, sostenme este corazón, pero yo soy la casada”, le dijo la mujer.

Ella le explicó con lujo de detalle que su marido y sus hijos vivían felices juntos y “tienen una familia hermosa”. Sin embargo, como necesitaba repuntar su carrera, ella entró al programa como la “casada” entre las mujeres y creó un personaje para que nadie sospechara.

Al final, agregó: “No vine por el dinero, de verdad en mi vida no me ha hecho falta nada, yo aquí vine a impulsarme y a retomar mi carrera artística. No me lo tomes a mal”.

¿Cómo reaccionó Nicola Porcella a la traición de Carolina en “Soltero Cotizado”?

Nicola Porcella le respondió a Carolina sobre su táctica y, decepcionado, le dijo que había confiado en ella, pero “le mintió a todo mundo”, y la señaló por “jugar con él”.

“Me da vergüenza y pena, se aprovecharon de mí. Hiciste jaque mate, siéntete bien”, concluyó.