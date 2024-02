Nicola Porcella confiesa estar soltero desde 2018: “Duermo solo y abrazo una almohada”

Es el galán del momento en la televisión, de hecho, lo apodaron El Novio de México, pero curiosamente, Nicola Porcella asegura que está soltero y que no ha habido mujer que logre conquistarlo en seis años.

En entrevista con Televisa Espectáculos, el peruano reveló que no tuvo con quien celebrar el 14 de febrero, pues su corazón no tiene dueña. “Me han llegado regalos de la gente, pero yo no tengo a quien mandarle, imagínate que duermo solo, abrazo una almohada, espero que el próximo San Valentín sí esté acompañado”, reveló el artista ante las cámaras de televisión.

Según el segundo finalista de La casa de los famosos, “las mujeres son muy exigentes” y por eso se ha acostumbrado a la vida de soltero. “No tengo mujer ideal, pero me gusta tanto mi vida de soltero que está difícil que encuentre a alguien”.

Ahora que vive con Agustín Fernández y Wendy Guevara, Nicola duda que encuentre novia. “Ellos son personas que me incitan a la fiesta, me llevan por el camino, yo trato de enderezarme, pero no puedo”, dijo Porcella, quien no tiene pareja desde 2018, año en el que terminó su última relación con una chica que no se dedica al espectáculo.