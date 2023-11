Nicki Nicole habla de su noviazgo con Peso Pluma y revela si planean casarse: ‘Nos dimos unos besitos’

Peso Pluma y Nicki Nicole pusieron fin a tres meses de controversias luego de que recientemente confirmaran que sí son novios con un tierno beso en pleno escenario del Pepsi Center; ahora, la rapera habló sobre este romance viral.

La pareja disfruta en público de su idilio con paseos en Polanco y hasta el museo de Frida Kahlo; sin embargo, no ha estado libre de críticas y especulaciones ya que no son pocas las personas que han asegurado, tras ver los videos, que Nicki Nicole no deseaba ser besada por Peso Pluma, ya que se observa cómo intenta hacerse a un lado ante la cercanía del cantante.

En medio de una controversia en donde hasta Maryfer Centeno se sumó con un análisis corporal de Nicki Nicole y Peso Pluma, la rapera ofreció una entrevista para hablar sobre su relación con el cantante e incluso detalló si se planean casar, ¿habrá boda pronto?

NICKI NICOLE ROMPE EL SILENCIO Y HABLA SOBRE PESO PLUMA

En medio del furor y las especulaciones, Nicki Nicole finalmente le concedió una entrevista al programa “Siéntese quien pueda” en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue cuestionada sobre Peso Pluma.

“Nos dimos unos besitos”, fue la respuesta juguetona de la rapera, quien echó tierra a los rumores sobre que había sido forzada a besar a Peso Pluma . Por otro lado, también reveló por qué no habían confirmado su noviazgo antes:

“Yo creo que porque nos estábamos conociendo y queríamos estar seguros. La verdad fue muy lindo”, destacó Nicki, quien también dejó ver que el romance va en serio.

“Yo creo que sí”, respondió Nicki cuando le preguntaron si lo de Peso Pluma iba en serio, e incluso dejó entrever que ya están haciendo planes a futuro.

Aunque a los fans les encantaría ver a los famosos casados, otros no dudaron en recordar que ambos son muy jóvenes todavía, por lo que pidieron que de momento dejen a Peso Pluma y Nicki Nicole vivir su amor de forma tranquila.