Peso Pluma y Nicki Nicole comparten un romántico paseo en Polanco que causó sensación

Peso Pluma y Nicki Nicole confirmaron su romance hace unos días con un tierno beso en pleno escenario

Tal parece que, finalmente, Peso Pluma y Nicki Nicole se han decidido en mostrar su amor en público, aunque sin hablar de él de manera oficial, y es que los fans estallaron de emoción este martes luego de que la pareja de famosos fuera captada en un lujoso centro comercial de la Ciudad de México.

No obstante, el romance no fue el único tema del que se habló en redes sociales, y es que las críticas no tardaron en aparecer debido a un detalle que fue imposible de no notarse: la pareja estaba resguardada por un grupo de escoltas tan numeroso, que muchos calificaron como exagerado.

Y si bien tanto Nicki como Peso Pluma habían decidido mantener en privado su amor, e incluso la rapera había mandado de forma cruel a la “Doble P” a la friendzone , esto ha cambiado en cuestión de días.

CAPTAN A PESO PLUMA Y A NICKI NICOLE MUY JUNTITOS EN POLANCO

Fue el usuario de TikTok @xluisgonzalezx quien captó a Peso Pluma paseando tomado de la mano con Nicki Nicole en un centro comercial de Polanco en una grabación de apenas 41 segundos.

En el video, se aprecia a la pareja recorriendo en actitud romántica el lugar mientras aproximadamente 10 hombres los rodean e impiden que los fans se les acerquen, lo que de inmediato desató críticas.

Aunque muchos reconocieron que Peso Pluma sí se detuvo un momento a saludar a sus fans, otros también recordaron que no es la primera vez que el cantante de corridos tumbados aparece rodeado de un impresionante número de guardaespaldas.

Sin embargo, los comentarios negativos fueron los predominantes en el video viral: “Sólo los vendedores los reconocen”, “Toda la seguridad y nadie lo pelaba, mejor se hubiera ido normal y hubiera sido lo mismo”, “Con uno de seguridad tenía, nadie lo pela ahí", “Sé que tiene fama, pero es exagerado todo el dispositivo de seguridad que trae”, se lee en la publicación.