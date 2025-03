Natti Natasha reveló el momento cuando Romeo Santos casi muere ahogado: ‘La puerta no se abría’

Natti Natasha relató el angustiante momento que vivió durante el rodaje del videoclip ‘La Mejor Versión de Mí’ junto a su colega Romeo Santos. Tras 6 años del lanzamiento de este hit tropical, la cantante reveló esta anécdota que podría haber terminado en tragedia.

“Lo lindo es que cuando entran el carro con Romeo (Santos) adentro, yo decía: ‘Dios mío, papá Dios que esto salga bien’ porque yo no sé nadar, y yo no sé si él sabía nadar. Estaba demasiado frío. Yo entré a la piscina y yo me frisé. En la cara yo no tenía ningún tipo de expresiones por eso”, indicó Natti Natasha en entrevista con Billboard. La cantante reveló que la puerta del auto no abría y Romeo Santos estaba allí atrapado.

Romeo Santis casi muere en una secuencia de errores en una grabación

Durante la grabación del video ‘La Mejor Versión de Mí’, Romeo Santos vivió un momento aterrador cuando el auto en el que estaba comenzó a hundirse de golpe en el agua. Según Natti Natasha, el encargado de controlar el cable del vehículo desde arriba ‘se le fue por completo’, causando pánico cuando Romeo Santos intentó salir y “la puerta no abría para nada”.

La tensión creció cuando la entrevistadora le preguntó si Romeo pudo haber muerto, a lo que Natti respondió: ‘Pudo haber pasado, Dios libre, y nos asustamos’. Afortunadamente, todo quedó en un susto y Romeo continuó con la grabación tras secarse.

La enseñanza que Romeo Santos le dejó a Natti Natasha

La cantante se sinceró y tras relatar el susto que tuvo en plena grabación, aseguró que Romeo Santos le dejó una gran lección para su vida sobre la humildad y la pasión por el trabajo: ‘Ese día yo aprendí la humildad que tiene él y las ganas de trabajar…. muy profesional’.

Tras el accidente, Natti Natasha se asustó y pensó que Romeo Santos se iba a ir de la grabación y lo iba a dejar todo así, pero se quedó y siguió trabajando. La cantante resaltó las ganas de trabajar que le pone el cantante a los proyectos y cómo es de creativo.