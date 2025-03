La Casa de los Famosos All Stars tiene nuevo líder: Paulo Quevedo venció y Luca Onestini en una polémica final

La Casa de los Famosos All Stars tiene un nuevo líder de la semana. Tras una prueba que dejó a Luca Onestini y a Paulo Quevedo como finalistas, el cantante y actor mexicano logró imponerse sobre el italiano, quien, tras haber llegado primero, su prueba fue anulada.

La prueba de “Aguja en el pajar” consistía en que ambos jugadores debían enrollar muy bien la lana del carrete en su aguja, el primero que lo hiciera tocaba la campana y ganaba del liderazgo, Luca Onestini lo hizo primero pero sin cumplir las reglas y La Jefa determinó que Paulo Quevedo, que llegó de segundo y hizo bien es el nuevo líder de la semana.

La prueba de línder entre Paulo y Luca Captura Telemundo

La Jefa pidió la repetición del video antes de dar un ganador

Varios de los habitantes de La Casa de los Famosos All Stars exigieron que Luca no fuera el ganador y remarcaron que su hilo o lana no estaba muy bien enrollado. Otros le decían a Paulo que siguiera enrollando mientras la se revisaba el video.

“Vemos que Luca no lo tiene del todo enrollado. Ahí hay mucho hilo colgando y Paulo es que mejor lo tiene enredado por lo tanto es el nuevo líder de la semana, dijo La Jefa.

Paulo Quevedo es el nuevo líder Captura Telemundo

Paulo Quevedo eligió a Luca Onestini a la suite

Paulo Quevedo se quedó con la inmunidad de la semana, así que nadie podrá votarlo, también podrá tener acceso a espiar cualquier rincón de la casa por tres minutos y para cerrar sus beneficios, podrá defender su liderazgo para dar la salvación e invitar a un compañero a la suite.

El nuevo líder de la semana es Paulo Quevedo Captura Telemundo

El cantante y actor eligió a Luca Onestini como su compañero de suite: “Voy a subir a una persona con quien he conectado mucho en estas últimas seis semanas y a parte porque se lo merece. Le han robado su pollo, su café, sus zanahorias... se merece ya que tenga una carnitas frías y me voy a Luca”.