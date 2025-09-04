Natalia Jiménez le manda consejo a Cazzu: “tienes que ir a los juzgados”

La artista argentina Cazzu, volvió al ojo del huracán, de nueva cuenta por las omisiones, negativas y tropiezos de Christian Nodal, padre de su hija. Y es que durante su participación en el podcast ‘Resolviendo dudas’, Julieta, nombre real de la rapera, relató cómo fue intimidada por el equipo legal de su ex.

Cazzu reveló que al intentar abordar el tema de los permisos de viaje para su hija Inti, se topó con un muro muy alto.

“Soy mamá soltera y el otro día estaba en una mediación… Hacía mucho que no me sentía tan mal. Tuve ese sentimiento horrible de decir: ‘el mundo es devastador’… El abogado del progenitor dijo: ‘Mi cliente está totalmente enterado de que cuando quiera ese permiso lo puede revocar’… Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘tenemos el puto control sobre vos y tu hija’”, afirmó.

La también llamada ‘Jefa’ confesó que las palabras que le dijo el abogado de Nodal las tomó como una amenaza y la hizo darse cuenta que sigue siendo una hormiguita delate del monstruo de la misoginia y del patriarcado, sobre todo porque hoy lo vive desde otro lugar al tener una hija.

“Entonces elijo no pelear la batalla. Me rindo antes de intentarlo. Por mí, por mis sueños, porque quiero ponerle toda mi energía a mi carrera”.

Natalia Jiménez le manda un consejo a Julieta

La noticia de la negativa de Nodal para que su hija viaje llegó a oídos de la cantante española Natalia Jiménez, quien no sólo mostró su respaldo a madre e hija, sino que le aconsejó a Cazzu actuar legalmente.

“Yo, con todo el cariño que le tengo a cualquier mujer que tiene hijos, con todo el entendimiento de ser cantante y mamá, yo, con la pena, sí le recomendaría que, si no funciona de tú a tú, tienes que ir a los juzgados”, sentenció Jiménez.

Y añadió Natalia que “no puedes dejar que un hombre te diga a dónde sí y a dónde no puedes viajar con tu hija. Tú la pariste”.

La española también vive un estira y afloja con el padre de su hija, pues actualmente se encuentran en pleito por la custodia de la menor de 8 años. Al igual que Julieta fue víctima del sistema legal, pues debido a su carrera y viajes, el padre se quedaba con la niña y argumentaba que pasaba más tiempo con ella.

“Yo fui bastante buena onda con mi divorcio, yo nunca le saqué nada de sus cosas y de repente me contestó una cantidad de barbaridades, que yo era alcohólica, que tomaba pastillas… Me estaba pidiendo para la nana y para sus cosas, me pidió de todo”, expresó Natalia.

Por ello, ante su experiencia con la custodia de su hija, Natalia le dice a Cazzu que vaya a los juzgados.

