Tunden a Pepe Aguilar por criticar a Christian Nodal: ¿qué dijo?

Durante su visita a Colombia, donde Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo ofrecieron un espectáculo, Christian Nodal se unió para interpretar un dueto con Ángela. Sin embargo, un video desde los camerinos desató comentarios: en él, Pepe hace bromas sobre la altura de Nodal, quien mide 1.70 metros, comparado con los 1.96 metros de Aguilar.

En el programa Chisme No Like, los conductores criticaron la burla. Elisa Beristain opinó que, aunque en México se hace “carrilla,” el gesto no fue bien recibido. Otros rumores en torno a la relación entre Pepe y Christian también han generado especulaciones, como la existencia de un supuesto contrato prenupcial y cláusulas de fidelidad, aunque el propio Aguilar desmintió dichas historias.

Recientemente, también se habló sobre la canción de Aguilar titulada “Forajido” en la que narra la historia de un padre cuya hija lo abandona para casarse. Algunos interpretaron la letra como una indirecta hacia Nodal, aunque el cantante aclaró que no existe tal conflicto con su yerno.