¿Nació el amor en La Casa de los Famosos All Stars?: Valentina Valderrama reveló lo que siente por Nacho Casano

Los participantes de La Casa de los Famosos All Stars se siguen manejando estrategicamente dentro y fuera del reality. La segunda en ser eliminada del programa, Valentina Valderrama, volvió al set para dar alguna explicaciones de lo que ocurrió en su corto, pero muy sustancioso paso por el show.

La Jefa le exigió a la modelo colombiana que revelara la verdad de lo que siente por Nacho Casano. La modelo fue consultada de forma directa: ‘¿Te sentiste atraída por Nacho?’. - ‘De sentirme atraída por Nacho, me declaro completamente inocente’, indicó Valentina Valderrama.

Valentina Valderrama dijo todo lo que sentía por Nacho Instagram.

¿Nació el amor dentro del reality de Telemundo?

Pese a que Valentina Valderrama ya no está en el reality, los seguidores de La Casa de los Famosos All Stars siguen muy pendientes de lo que pasa con sus jugadores.

La modelo colombiana amplió su respuesta y contó en detalle qué es lo que siente por Nacho Casano: “Realmente, lo que siento hacia él es una hermandad enorme”.

De esta forma, Valentina cortó de raíz los rumores de un romance que se habían gestado durante sus semanas de participación en el juego, donde se la vio muy cerca del actor y modelo argentino.

Nacho Casano participante de La Casa de los Famosos All Stars instagram

Valentina Valderrama reveló lo que todos sabíamos sobre su estrategia

La Casa de los Famosos All Stars es un juego de estrategia. Todos deben tener una y hacer jugadas inteligentes dentro del reality show si quieren ganarse la confianza de sus compañeros para no ser nominados y el amor del público para no ser eliminados.

Ante la pregunta de si usó o no sus encantos físicos como estrategia, la exparticipante de La Casa de los Famosos All Stars expresó: “De usar mis atributos físicos como estrategia, me declaro completamente inocente, porque considero que el físico no logra captar, pero sí lo hace la energía y lo que soy por dentro. De esa manera es como atraigo a las personas”, concluyó la segunda eliminada del reality.