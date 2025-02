Valentina Valderrama es la segunda eliminada de La Casa de los Famosos All-Stars 2025

Valentina Valderrama se convirtió en la segunda eliminada de La Casa de los Famosos All Stars, luego de una intensa gala de eliminación donde los sentimientos estuvieron a flor de piel.

Nacho Casano fue el primero de los nominados en regresar a la casa. Erubey de Anda fue la segunda en quedarse por decisión del público. Finalmente, todo quedó entre Luca ‘El Bambino’ Onestini y la modelo colombiana Valentina Valderrama, pero fue ésta última quien tuvo que abandonar el programa.

El día de ayer, Uriel del Toro decidió salvar a Alejandra Tijerina de la placa de nominados, ya que el actor y modelo ganó el beneficio de salvación tras un enfrentamiento directo con la propia Alejandra en un reto realizado el pasado 14 de febrero.

Por ello, quienes quedaron elegibles a la eliminación fueron: Nacho Casano, Erubey de Anda, Luca Onestini y Valentina Valderrama.

La Casa de los Famosos All Stars arrancó el pasado 4 de febrero con 23 habitantes, y a diferencia de LCDLF México, tienen tres cuartos y no dos.

Los habitantes de La Casa de los Famosos se enteran de la muerte de Paquita la del Barrio

La gala de este 17 de febrero estuvo llena de emociones, pues en esta ocasión ‘La Jefa’ decidió compartirles a los concursantes que la cantante Paquita la del Barrio había fallecido.

Las reacciones no se hicieron esperar, la mayoría no podía creerlo, se les dijo que la intérprete de ‘Rata de dos patas’ recibiría un homenaje, y Lupillo Rivera no pudo contener las lágrimas.

Aunque los participantes de este reality show no deben recibir información del exterior, en esta ocasión se hizo una excepción gracias al legado y lo que Paquita la del Barrio representa para el público latino.

“Sabemos que muchos de ustedes son del medio artístico y quiero compartirles una noticia que sucedió el día de hoy, sabemos que están en condiciones de aislamiento pero creo que esto es algo que deben de saber”, dijo La Jefa antes de reproducir el video.

¿Quién fue el primer eliminado de La Casa de los Famosos All Stars?

Salvador Zerboni fue el primer eliminado de La Casa de los Famosos All Stars, al ser el habitante que menos recibió votos aprobatorios.

Luego de que Aleksa Génesis decidiera salvar a Alejandra Tijerina, la expulsión quedó entre cuatro hombres: Salvador Zerboni, Alfredo Adame, Paulo Quevedo y Uriel del Toro, pero finalmente el actor de 45 años quedó fuera de la competencia.

¿Quiénes siguen dentro de La Casa de los Famosos All Stars?

Fueron 23 concursantes los que entraron, pero tras la salida de Salvador Zerboni y de Valentina Valderrama, así es como quedan los cuartos.

Cuarto Tierra

Uriel del Toro

Manelyk González

Alejandra Tijerina

Alfredo Adame

Dania Méndez

Laura Bozzo

Cuarto Agua

Erubey de Anda

Paulo Quevedo

Carlos ‘Caramelo’ Cruz

Niurka Marcos

Luca Onestini

Lupillo Rivera

Rey Grupero

Cuarto Fuego

Carlos Chávez

Aleska Génesis

Diego Soldano

Paty Navidad

Nacho Casano

Julia Gama

Los dos concursantes que no cuentan con un cuarto, son:

Rosa Caiafa

Varo Vargas



Actividades de La Casa de los Famosos All Stars

Lunes: día de eliminación

Martes: prueba de líder

Miércoles: prueba semanal y debate final entre los habitantes

Jueves: día de nominación

Viernes: duelo por ganar el derecho a la salvación

Sábado: día de descanso

Domingo: día de posicionamiento y salvación