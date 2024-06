“Mustia": Así limpió el piso Marie Claire Harp con Ángela Aguilar: Todo lo que le dijo

Es el escándalo del 2024. Hay quienes defienden la tan sonada y controversial relación amorosa entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, y hay otras personas que los tunden defendiendo a la ex del cantante, Cazzu.

El público no perdona y acepta el hecho de que el interprete de “Adiós amor” haya hecho público su truene con Cazzu y a las dos semanas se haya hecho novio de Ángela Aguilar.

Los fans también fustigan las acciones de la hija de Pepe Aguilar, pues ella cuando Cazzu estaba embarazada, se mostró emocionada y hasta dijo que sería “la tía”, además se declaró “fan de la relación” entre los cantantes.

Varios famosos han fijado postura en la polémica, una de ellas es la conductora de TelevisaUnivisión, Marie Claire Harp, quien se le fue a la yugular a Ángela.

“La mujer se ponía de mustia a comentarle a Cazzu, por eso es que se ganó el enojo, porque si ella no le hubiera comentado ni un solo post, no le hubiera dicho fan de su relación. También el video donde la mujer dice que va a ser tía. Eso no se puede hacer, esos son códigos paninis”, expresó la guapa presentadora a través de Instagram.

En otros comentarios, Marie Claire fustigó a Ángela por mostrarse feliz por querer ser “la tía” de Inti.

“Es soez y muy descarado decir que tú vas a ser la tía de la niña, cuando ya estabas acechando al ganado”, dijo