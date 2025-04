Murió una cantante de Eurovisión tras una larga agonía: las desgarradoras palabras de su familia

Dolor y tristeza en la música. Murió la reconocida cantante norirlandesa Clodagh Rodgers, quien representó al Reino Unido en Eurovisión 1971, la artista falleció a los 78 años tras enfrentar una enfermedad durante tres años. Su hijo, Sam Sorbie, confirmó la triste noticia en redes sociales y expresó su dolor: ‘Con el corazón pesado, mi querida y hermosa mamá Clodagh ha fallecido tras luchar contra una enfermedad los últimos tres años. Falleció en paz, rodeada de su familia en Cobham’.

La cantante Clodagh Rodgers, que obtuvo el cuarto lugar en el certamen con la canción Jack in the Box, vivió una vida marcada por el éxito profesional y la dedicación a su familia. Su hijo agregó: ‘Mamá ha vivido una vida increíble, llena de amor y felicidad... La vida no será igual sin ella, pero finalmente estará en paz con papá, la abuela y el abuelo’.

Murió una cantante de Eurovisión tras una larga agonía Archivo

Reacciones y homenajes tras la muerte de Clodagh Rodgers

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño por parte de amigos, colegas y fans de Clodagh Rodgers. Muchos destacaron su calidez y su energía única en el escenario, además de su valentía frente a las amenazas que recibió por representar al Reino Unido siendo católica norirlandesa.

‘Una artista inolvidable y una mujer valiente. Descansa en paz, Clodagh’, escribió un fan en X. Otros recordaron su estilo glamuroso en Eurovisión, cuando apareció con un top rosa y pantalones brillantes. La familia, por su parte, agradeció las muestras de afecto y aseguró que su legado vivirá en cada canción que interpretó.

¿Quién era Clodagh Rodgers y sus problemas de salud?

Nacida en Warrenpoint el 5 de marzo de 1947, Rodgers Clodagh comenzó su carrera a los 13 años y rápidamente escaló en la escena pop británica. Alcanzó el estrellato en los años 60 y 70 con éxitos como Come Back and Shake Me y Goodnight Midnight, convirtiéndose en la artista femenina más vendida de 1969 en el Reino Unido.

Además de su éxito musical, la cantante de Eurovisión tuvo una activa carrera televisiva. Sin embargo, en los últimos años su salud se deterioró, llevándola a una prolongada lucha que terminó este viernes. Su partida deja un vacío en la música británica y en el corazón de quienes la admiraron.