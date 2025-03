Imelda Garza Tuñón estuvo muy activa en sus redes sociales este jueves y sus fans y seguidores aprovecharon la oportunidad para preguntarle de todos los temas, desde cuánto mide, sobre patinaje y uno de los temas del momento, su hijo de siete años.

La viuda de Julián Figueroa no tuvo reparo en responder a la pregunta de un seguidor sobre, por qué no muestra a su hijo en las redes sociales. ‘No lo muestro porque hay una orden para que no hacerlo, segundo, él no es artista, no es cantante, no es figura pública, no tiene porqué estar apareciendo en medios ni en redes sociales’, dijo Imelda Garza Tuñón.

Imelda Garza Tuñón sorprendió al revelar la razón por la que no muestra a su hijo en redes sociales

Imelda Garza Tuñón no le gustó que hablaran de su hijo

Muchos de nuestros lectores saben que seguimos de cerca todos los detalles del pleito judicial y mediático que tuvo la viuda de Julián Figueroa con Maribel Guardia por la cuestión del pequeño de 7 años, quien había sido alejado de ella por orden judicial y debió demostrar que estaba en condiciones para cuidar del pequeño, bueno , esa situación hizo que la mayoría de los medios habláramos del tema.

‘Él no tiene por qué estar en boca de todo el mundo, la situación que se suscitó hizo que estuviera en boca de todo el mundo y no está padre porque tiene 7 años’, afirmó la cantante y actriz en un sinceramiento con sus fans.

Maribel Guardia hizo una inesperada revelación sobre Imelda Garza Instagram

La viuda de Julián Figueroa reveló cómo está anímicamente

A parte de contarles a sus fans que mide 1.60 cm y que el patinaje artístico le encanta y que lo practicó durante unos 5 años sobre hielo, Imelda Garza Tuñón también reveló cómo se encuentra hoy emocionalmente, pregunta clave ahora luego de la tormenta que vivió en este primer trimestre del año.

La viuda de Julián Figuero reveló cómo está anímicamente Instagram

‘Fuerte’, así de concreta y directa fue la respuesta de Imelda Garza Tuñón la pregunta sobre su actual estado de ánimo, ahora que ya tiene a su pequeño en casa y está a solo días de estrenar la obra de teatro La Sirenita.