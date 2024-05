Murió trágicamente el comentarista deportivo, Paco Villa: Cuál fue la causa

El deporte en México y los aficionados del fútbol lloran la muerte de uno de los comentaristas deportivos más queridos y prominentes del periodismo deportivo en el país.

Francisco Javier Villa Escobosa, mejor conocido como Paco Villa, murió trágicamente, a la edad de los 54 años. Su último trabajo lo dedicó al canal TUDN.

Mediante una publicación de X, TUDN informó el deceso de Paco Villa con una mensaje en el que entalencieron su labor en la industria del deporte.

“Gracias por cada transmisión, gracias por todas tus narraciones, pero sobre todo, gracias a ti, por todas las emociones que transmitiste, por tu amistad, tu cariño y tu pasión. Tu eres nuestra leyenda, te vamos a querer siempre. Descansa en paz”, expresó el canal.

Un gran seguidor del equipo de “Cruz azul” y sobretodo un periodista que dedicó más de dos décadas a la narración deportiva cubriendo grandes eventos deportivos, comenzó su carrera en en 1997 en Televisa Radio.

¿De qué murió Paco Villa?

El narrador fue diagnosticado de cáncer en Doha, hace un año, mientras estaba mientras trabajaba en la cobertura del Mundial de Qatar 2022.

“Les platico que estoy en tratamiento por un cáncer que me detectaron en Qatar durante la Copa del Mundo. Voy en la décima ronda de quimioterapia y sintiéndome cada vez más fuerte. Estoy muy agradecido por tanto que he recibido en mi vida y esto también me ha traído muchos momentos muy bonitos”, contó Paco.

Lamentablemente, el cáncer acabó con su salud, por la fase crónica en que le fue diagnosticado.