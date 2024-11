Murió Quincy Jones, el legendario productor de Michael Jackson y Frank Sinatra

Quincy Jones, el prolífico productor musical y compositor, falleció anoche a los 91 años en su hogar en Los Ángeles, rodeado de sus seres queridos.

Reconocido por su trabajo con figuras icónicas como Michael Jackson, Frank Sinatra y Ray Charles, Jones dejó una huella indeleble en la industria de la música y el cine, así como en causas humanitarias.

La familia emitió un comunicado confirmando la noticia: “Con el corazón lleno, pero roto, debemos compartir el fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones”. Aunque su partida es una gran pérdida, sus seres queridos celebran su vida y legado como una de las figuras más influyentes en la historia musical.

Nacido el 14 de marzo de 1933 en Chicago, Jones superó una infancia en barrios peligrosos para alcanzar las cimas del espectáculo, convirtiéndose en uno de los primeros ejecutivos negros en Hollywood.

A lo largo de su carrera, acumuló un catálogo impresionante y ganó 28 premios Grammy, dos Oscar honoríficos y un Emmy por la banda sonora de Raíces. Su activismo social también fue clave en su vida; fue defensor de los derechos civiles y fundó la ONG The Quincy Jones Listen Up Foundation, dedicada a proyectos educativos en África y a la enseñanza musical para jóvenes.

Jones colaboró con gigantes de la música como Ray Charles, Ella Fitzgerald y Frank Sinatra, con quien tuvo una conexión profunda y memorable, destacando en arreglos como la célebre versión de Fly Me To The Moon. También fue el cerebro detrás de las bandas sonoras de películas como El color púrpura, por la que fue nominado al Oscar, y la miniserie Raíces.

Uno de sus mayores logros fue la producción de los álbumes más emblemáticos de Michael Jackson: Off the Wall, Thriller y Bad. Para Thriller, Jones incorporó toques únicos, como el solo de guitarra de Eddie Van Halen en Beat It y la narración de terror de Vincent Price en la pista principal. Este álbum rompió récords, vendiendo más de 20 millones de copias solo en su primer año.

Con su partida, el mundo pierde a un gigante, pero su influencia en la cultura y su dedicación a la música vivirán eternamente.