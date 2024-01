Murió influencer mexicano Sebastián Bautista en trágico accidente

Tenía sólo 23 años y su vida se apagó en un trágico accidente. El influencer oriundo de Tijuana, Sebastián Bautista, falleció al quedar atrapado en el amasijo de metal en el que se convirtió el vehículo en el que viajaba.

La muerte se habría registrado la noche del pasado viernes 12 de enero, cuando el joven transitaba en la Isla Altamura, Angostura, de la Bahía Santa María, Sinaloa. Al parecer, perdió el control del vehículo tipo raze en el que iba, provocando que se volcara y quedara debajo de el.

El fallecimiento fue confirmado por la conductora e influencer Diana Estrada, quien le dedicó unas emotivas y tristes palabras a su amigo tiktoker.

“Chiquis, no se que voy hacer sin ti. Tú sabes cuanto te amaba. Me dejaste una herida muy profunda, sólo le pido a Dios que me de fuerza para asimilar todo esto, porque la verdad me duele muchísimo”, escribió la presentadora del programa de MTV, “La Venganza Extra”.

Sebastián se dedica a crear contenido de belleza y estilo de vida. Acumulaba una comunidad de más de 100 mil seguidores en Tik Tok y 60 mil en Instagram

“No puedo creer que ya no vas a estar aquí. Quisiera que esto no fuera real, que me contestaras las llamadas y me dijeras: ‘Ay equis, es broma, chiquis’. Tú sabes lo importante que eras para mí, no me dejes caer”, publicó Diana en sus redes sociales.