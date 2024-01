Murió David Soul: el actor de Hollywood que se consagró en la serie Starsky y Hutch

David Soul, un actor estadounidense que alcanzó la fama en los 70’s con la serie Starsky y Hutch, murió a los 80 años, de edad, informó este viernes su esposa, Helen Snell.

El comunicado emitido por la esposa de David Soul rápidamente fue replicado en las redes sociales, y no fueron pocos los internautas que expresaron sus condolencias ante este fallecimiento:

“David Soul, esposo, padre, abuelo y hermano muy querido, falleció ayer después de una valiente batalla por seguir viviendo, rodeado del amor de su familia”, escribió hoy Helen Snell.

David Soul nació en Chicago, Estados Unidos; sin embargo, fue en el 2004, cuando adquirió la nacionalidad británica, que estableció su residencia en Londres, en donde pasó sus últimos años.

¿DE QUÉ MURIÓ DAVID SOUL?

David Soul, quien además de brillar en la actuación también se destacó en el mundo de la música con éxitos como Silver Lady y Don’t Give Up on Us, padecía desde hace algunos años serios problemas de salud debido a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que le fue detectada.

De acuerdo con medios estadounidenses, David Soul llevaba varios meses luchando contra el cáncer, aunque no se han dado más detalles sobre las causas del fallecimiento del famoso.

OTROS TRABAJOS DE DAVID SOUL ADEMÁS DE STARSKY Y HUTCH

Además de la serie Starky y Hutch, David Soul trabajó en otras producciones para la televisión , entre las que se encuentran: