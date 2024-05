Miguel Martínez denuncia que fue víctima de robo en lujo restaurante de Polanco

¡Otra víctima de robo! El actor Miguel Martínez denunció públicamente a través de sus redes sociales cómo lo robaron, en uno de los más lujosos y caros restaurantes ubicado en Polanco, en la Ciudad de México.

A través de varias historias de Instagram, el también cantante de los 2000 x siempre, contó a detalle cómo fue que sucedió el robo en el que le sustrajeron varias pertenencias de valor, las cuales no precisó.

Miguel relató, la noche del jueves 2 de mayo, que estaba dentro del restaurante Salvaje, en la avenida Masaryk, de la capital mexicana, y cuando salió se percató que le había robado objetos del interior de su auto.

El actor que se encuentra grabando la nueva telenovela de Rosy Ocampo para TelevisaUnivision, “Papás por conveniencia”, dijo que su carro lo dejó en el Valet Parking del local comercial.

“Me da mucha tristeza, tengan cuidado y eviten dejar su coche en el Valet Parking. Pregunté por la persona que se llevó mi coche, pero no me dijeron, ni me dieron solución”, expuso.

Martínez comentó que no obtuvo respuesta ante el robo y lamentó que no hubiese justicia.