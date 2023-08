Miguel Bosé: Comando armado entra a su casa de la CDMX, lo encañonan y lo amarran

Gustavo Adolfo Infante informó que un comando armado de ocho personas encañonó a Miguel Bosé en su casa de la CDMX.

El pasado viernes, Miguel Bosé, de 67 años, estaba con uno de sus hijos. El comando armado ingresó a su casa con violencia y le apuntaron en la cabeza al cantante español.

El conductor de espectáculos detalló que al cantante lo encerraron y amarraron en una habitación, junto a uno de sus escoltas y una empleada doméstica.

Los delincuentes se llevaron joyas, dinero en efectivo, una camioneta con más cosas de Bosé y al chofer del cantante secuestrado, dejándolo libre tiempo después.

“Me dicen que Miguel Bosé no quiere decir nada, no quiere declarar nada. Debe de estar aterrorizado. No sé qué le habrán dicho cuando lo amagaron, cuando lo amarraron, cuando le apuntaron... Tan es así que el señor Miguel Bosé se quiere ir de México”, comentó el presentador.